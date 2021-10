Google waarschuwt 14.000 Gmail-gebruikers voor gerichte phishingaanval

Google heeft afgelopen woensdag zo'n 14.000 Gmail-gebruikers gewaarschuwd voor een gerichte phishingaanval die door de Russische overheid zou zijn uitgevoerd. Volgens Shane Huntley, hoofd van Googles Threat Analysis Group, waren de phishingmails verstuurd door een groep aanvallers die bekendstaat als "APT28" en "Fancy Bear", zo laat hij tegenover Vice Magazine weten.

Huntley benadrukt dat de waarschuwingen alleen laten weten dat de gebruiker een doelwit was, niet dat het account is gecompromitteerd. "Als we je waarschuwen is er een grote kans dat we de e-mail blokkeerden", aldus Huntley. Hij merkt op dat het grote aantal waarschuwingen deze maand wordt veroorzaakt door een klein aantal gerichte campagnes.

Met de waarschuwing wil Google gebruikers laten weten dat ze een doelwit zijn en het verstandig is om extra beveiligingsmaatregelen voor een volgende aanval te nemen. "Als je een activist, journalist, overheidsfunctionaris bent of binnen de staatsveiligheid werkt zou deze waarschuwing eigenlijk geen verrassing moeten zijn. Op een gegeven moment zal een door een overheid gesteunde entiteit je waarschijnlijk iets proberen te sturen", gaat Huntley verder.

Volgens het hoofd van de Threat Analysis Group zijn de meeste door staten gesteunde aanvallen met basale beveiligingsmaatregelen te blokkeren, zoals het gebruik van beveiligingssleutels, het installeren van beveiligingsupdates en bewustzijn. "Dat is waarom we deze waarschuwing versturen", merkt Huntley op. Sinds 2012 laat Google een waarschuwing zien als het vermoedt dat gebruikers het doelwit zijn van door een staat gesponsorde aanvallers.

APT28 wordt voor een groot aantal aanvallen tegen overheden, bedrijven en personen verantwoordelijk gehouden. Verschillende ministeries van Buitenlandse Zaken, een Amerikaanse defensieorganisatie, de Turkse overheid, een NAVO-lid, Linuxgebruikers, de Duitse politieke partij CDU, Sanoma, de Franse televisiezender TV5, de internationale atletiekbond IAAF, MH17-onderzoekers van het onderzoekscollectief Bellingcat, de democratische topman John Podesta, Europese hotels, het campagneteam van de Franse president Macron en vredesbeweging Pax zijn door de groep aangevallen.