Politie houdt man en vrouw aan voor frauduleuze vaccinatieregistraties

De politie heeft gisteren een 19-jarige man uit Nootdorp en een 20-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden op verdenking van de handel in frauduleuze vaccinatieregistraties. De twee zouden betrokken zijn bij de verkoop van valse vaccinatie- en testregistraties waardoor kopers onterecht over een qr-code konden beschikken om bijvoorbeeld toegang tot horeca of evenementen te krijgen.

"Niet alleen de verkopers van deze qr-codes zijn strafbaar. Ook als u een vals vaccinatiebewijs hebt aangeschaft en deze vervolgens gebruikt bent u in overtreding én brengt u de gezondheid van anderen in gevaar. Daders riskeren daarmee een strafblad, een boete en zelfs mogelijk een gevangenisstraf", zo laat de politie weten, die onderzoek naar klanten van de aangehouden verdachten doet en meer aanhoudingen niet aansluit.

Het is niet voor het eerst dat de politie aanhoudingen voor de handel in frauduleuze vaccinatieregistraties verricht. In september hield de politie hiervoor een GGD-medewerker aan. De zaak van de gisteren aangehouden verdachten staat los van deze zaak. Daarnaast werden vorige week drie vrouwen aangehouden voor hetzelfde vergrijp. Het drietal, waarvan twee doktersassistenten, werken bij een artsenpraktijk in Amsterdam. Per vaccinatiebewijs zouden ze een geldbedrag van tussen de 500 en 1000 euro hebben ontvangen.