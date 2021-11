Mijn werkgever wil dat ik de CoronaCheck Scanner op mijn privételefoon installeer. Mag dit?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Ik ben receptioniste bij een zwembad en vanaf 6-11 moeten wij scannen, echter heeft mijn werkgever toegezegd dat er een iPad zou zijn maar die is er niet. Aangegeven dat ik dit niet op mijn privételefoon wil, maar dat wuift hij weg met "onzin, is net zo makkelijk." Mag hij dat zo eisen?

Antwoord: We hebben het al vaker gehad over het moeten gebruiken van privételefoons voor werkgerelateerde kwesties. In 2018 bijvoorbeeld vroeg iemand zich af of een tweefactorauthenticatieapp op de eigen telefoon verplicht gesteld kon worden. In principe mag dat niet: de werkgever moet voor de gereedschappen zorgen waarmee het werk wordt gedaan.

Daar staat tegenover dat een werknemer zich "goed" / redelijk moet gedragen. En een 2FA-app die verder niets doet installeren op je eigen telefoon, daar zie ik weinig raars aan.

De vraag hier gaat nog een stapje verder. Dit is niet een kleine standaardapp die helpt bij inloggen, maar de app waarmee je vanuit je functie een best belangrijke taak vervult. Ik kan me niet voorstellen dat je als werkgever dit zou willen.

Maar goed, deze werkgever vraagt het, nee eist het. Het juridische antwoord is dan natuurlijk dat je weigert, en hij zal bij de kantonrechter nul op het rekest krijgen. Maar weinig mensen zitten te wachten op een gerechtelijke procedure met hun werkgever. Slimmer is dan ook een sterk tegenargument aan te dragen, en meestal is "ik heb mijn privételefoon uit als ik werk" of "ik laat mijn telefoon thuis / in het kluisje" daarvoor wel genoeg.

Het gaat hier om een kleine organisatie, waarschijnlijk is er dus geen ondernemingsraad. Dat is jammer, want die kan namens de medewerkers er een zaak van maken. Anders kan een brief van een rechtsbijstandsverzekeraar soms ook nog enig effect hebben.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.