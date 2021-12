EFF wil dat Apple en Google meer doen tegen stalking via AirTags

Apple en Google moeten meer doen tegen stalking via AirTags en andere fysieke trackers, zo vindt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Apple lanceerde deze week een Android-app waarmee gebruikers de AirTags van stalkers kunnen detecteren. AirTags geven aan iPhones en iPads in de buurt hun locatie door, die vervolgens via de Find My-app is te achterhalen. Hiervoor maken de apparaatjes zowel gebruik van bluetooth als het Find My-netwerk. Dit netwerk maakt gebruik van Apple-apparaten in de buurt om de locatie van de AirTag door te geven.

Voor eigenaren van een Androidtoestel was het niet mogelijk om naar AirTags te zoeken. Daar is met de "Tracker Detect" app verandering in gekomen. Deze app zoekt naar trackers binnen bluetooth-afstand die compatibel met Apples Find My-netwerk zijn. De EFF noemt dit een stap in de goede richting maar vindt het niet voldoende. De app lijkt niet buiten de VS te downloaden en is alleen beschikbaar voor Android 9 en nieuwer.

Veel goedkopere Androidtelefoons, in gebruik bij kwetsbare populaties, worden zo niet ondersteund, aldus de burgerrechtenbeweging. Die ziet ook een rol voor Google weggelegd. Het techbedrijf zou de detectie van AirTags en andere fysieke trackers in Android moeten verwerken, zoals bij Apple het geval is. De Tracker Detect-app voor Android vereist dat gebruikers handmatig een scan uitvoeren en draait niet in de achtergrond.

De EFF wil dan ook dat Apple en Google gaan samenwerken om dit te realiseren. "We hopen dat Apple en Google de dreiging van overal aanwezige, goedkope en krachtige fysieke trackers serieus genoeg nemen en samenwerken om hun gebruikers te helpen zodat die weten wanneer ze worden gestalkt", zegt Eva Galperin van de burgerrechtenbeweging.