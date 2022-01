ABN Amro gaat schade bij bankhelpdeskfraude toch vergoeden

ABN/AMRO: "Als je ziet hoe gewiekst de fraudeurs te werk gaan"...

Eindelijk krijg ik gelijk.

[1]Hoe vaak ik de gevolgen van aan sociopatie grenzende sluwheid; de motor van social enigineering hier al niet genoemd heb: géén idee, maar nu ben ik in mijn nopjes.[1] "A social engineer has the qualities of a con-master, hacker and psychologist, all at the same time. They know exactly what people want to hear, what they respond to, and how to gain their trust; so that, eventually, the victim won’t know what’s hit them."Ned. vertaling:Een sociale manipulator heeft de kwaliteiten van een oplichter, hacker en psycholoog tegelijk. Ze weten precies wat mensen willen horen, waar ze op reageren en hoe ze hun vertrouwen kunnen winnen, zodat het slachtoffer uiteindelijk niet weet wat hem overkomt.