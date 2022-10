KNLTB teleurgesteld in tussenuitspraak rechter over AVG-boete AP

Tennisbond KNLTB is teleurgesteld in de tussenuitspraak van de rechtbank Amsterdam over de AVG-boete van 525.000 euro die het van de Autoriteit Persoonsgegevens kreeg opgelegd. De rechter wil eerst meer duidelijkheid van het Europees Hof van Justitie over wat precies de term "gerechtvaardigd belang" inhoudt en of een commercieel belang, waarbij persoonsgegevens zonder toestemming worden gebruikt, onder omstandigheden is aan te merken als een gerechtvaardigd belang.

Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens bleek dat de tennisbond persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en adresgegevens aan twee sponsoren verstrekte, zodat zij een selectie van KNLTB-leden konden benaderen met tennisgerelateerde en andere aanbiedingen. De ene sponsor ontving persoonsgegevens van 50.000 leden, de andere van meer dan 300.000 leden. KNLTB-leden werden vervolgens per post of telefoon door de sponsors benaderd.

De verkoop van persoonsgegevens zonder toestemming van de persoon in kwestie is doorgaans verboden. De KNLTB verklaarde tegenover de Autoriteit Persoonsgegevens dat het een gerechtvaardigd belang had om die gegevens te verkopen. De toezichthouder was het daarmee niet eens en stelde dat de KNLTB geen grondslag had om de data aan de sponsoren te geven. Daarmee had de tennisbond de AVG overtreden, zo oordeelde de AP in 2019. De boete van 525.000 was destijds de hoogste AVG-boete die de toezichthouder tot dan toe had opgelegd.

De KNLTB ging in beroep bij de AP, maar de toezichthouder verklaarde het bezwaar van de tennisbond ongegrond. Vervolgens stapte de KNLTB naar de rechter. Die is nog niet tot een definitief oordeel gekomen. De rechter wil namelijk eerst dat het Europees Hof van Justitie uitlegt wat de term "gerechtvaardigd belang" precies inhoudt, en of die moet worden uitgelegd zoals de KNLTB dat doet of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verder vraagt de rechtbank aan het Hof of elk belang een gerechtvaardigd belang kan zijn, mits dat belang niet in strijd is met de wet. "Meer specifiek gesteld: is een zuiver commercieel belang en het belang zoals hier aan orde, het verstrekken van persoonsgegevens tegen betaling zonder toestemming van de betreffende persoon, onder omstandigheden aan te merken als een gerechtvaardigd belang? Zo ja, welke omstandigheden bepalen of een zuiver commercieel belang een gerechtvaardigd belang is?", aldus de vragen van de Amsterdamse rechter.

De KNLTB is niet blij met de tussenuitspraak. Volgens de tennisbond is het stellen van de vragen niet noodzakelijk vanwege de recente uitspraak van de Raad van State in de zaak van VoetbalTV. Die vernietigde een AVG-boete van 575.000 euro die de Autoriteit Persoonsgegevens wegens het overtreden van de privacywet had opgelegd. Volgens de Raad heeft de privacytoezichthouder de AVG-boete op onjuiste gronden opgelegd.

"Daarnaast is het kwalijk dat de zaak van de KNLTB, een maatschappelijke non-profit organisatie, wordt gebruikt om een nieuw standpunt te toetsen. Bovendien zal het proces onnodig langer duren door het stellen van prejudiciële vragen alvorens het tot een uitspraak van de rechtbank Amsterdam komt", aldus de KNLTB.