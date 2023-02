Ook SGP wil winkels verplichten om contant geld te accepteren

Na de PVV en SP wil ook de SGP dat winkels worden verplicht om contant geld te accepteren. Dat liet SGP-Kamerlid Stoffer gisteren tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer weten. Aanleiding was het onderzoek van de De Nederlandsche Bank (DNB) dat 2,6 miljoen Nederlandse volwassenen worstelen met digitaal bankieren.

Veel politieke partijen waren geschrokken van de uitkomst. "Gelukkig blijft in deze digitaliserende wereld contant geld een wettig betaalmiddel. We zien alleen steeds meer winkels die geen contant geld meer accepteren, dus de status van wettelijk betaalmiddel is steeds minder waard in de praktijk. Is de minister bereid om richting het voorjaar ook een acceptatieplicht te overwegen en dat mee te nemen in haar overwegingen?", vroeg SP-Kamerlid Alkaya aan de minister Kaag van Financiën.

De bewindsvrouw liet daarop weten dat ze eerst een onderzoek van de De Nederlandsche Bank hiernaar wil afwachten. "Laten we dan bespreken hoe we de acceptatie van contant geld voldoende kunnen blijven borgen." Afgelopen december hadden de SP en PVV ook al om een acceptatieplicht voor contant geld gevraagd, maar ook toen wilde de minister geen toezeggingen doen.

Tijdens het vragenuur liet ook de SGP weten voorstander te zijn van een acceptatieplicht. Stoffer stelde dat uit het rapport van de DNB blijkt dat sommige ondernemers geen contante betalingen meer accepteren en dat het bij steeds meer parkeerautomaten, koffieautomaten en andere plekken gewoon niet meer kan. "Het kan alleen nog digitaal. Is de minister, gezien de grootte van de groep mensen die daar niet mee om kunnen gaan, het dan op z'n minst met ons eens dat hier een groot maatschappelijk probleem dreigt te ontstaan?", vroeg het SGP-Kamerlid.

Minister Kaag antwoordde dat ze het hier mee eens is. "Ik wijs op het feit dat we onderzoek willen afwachten en daarna rustig willen kijken hoe groot het probleem is, wat dat betekent en wat de beste aanpak is", merkte ze op. "Natuurlijk is het een probleem. Daar zijn wij het over eens. Ik denk dat we moeten bekijken wat werkt. We hebben ook te maken met een samenleving waarin grote groepen Nederlanders geen contant geld meer gebruiken. Maar het belang van contant geld voor vele mensen op vele momenten is inderdaad een realiteit en dus zullen wij moeten kijken hoe we dat kunnen blijven borgen."