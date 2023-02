Privacytoezichthouders maken regels tegen dark patterns op social media definitief

De Europese privacytoezichthouders verenigd in de EDPB hebben regels gepubliceerd met aanbevelingen over het herkennen en voorkomen van 'dark patterns' op social media. De richtlijn is zowel voor ontwerpers als gebruikers van social media. Bij dark patterns worden gebruikers via knoppen, kleuren en teksten een bepaalde kant op geduwd, om ze zoveel mogelijk privégegevens af te laten staan.

De richtlijnen bieden aanbevelingen aan ontwerpers en gebruikers van socialemediaplatforms over het beoordelen en vermijden van dark patterns die inbreuk maken op de AVG. Zo geven de richtlijnen concrete voorbeelden van dark patterns, presenteren best practices voor verschillende use cases en bevatten specifieke aanbevelingen voor ontwerpers van gebruikersinterfaces.

"Dark patterns zijn interfaces en gebruikerservaringen op socialmediaplatformen die ervoor zorgen dat gebruikers onbedoelde, ongewillige en potentieel schadelijke beslissingen maken met betrekking tot het verwerken van hun persoonlijke data. Dit beïnvloedt het gedrag van gebruikers en de mogelijkheid om effectief hun persoonlijke data te beschermen", zo liet de EDPB eerder al weten.

De richtlijnen werden vorig jaar al door de Autoriteit Persoonsgegevens en andere Europese privacytoezichthouders opgesteld, maar zijn nu definitief gemaakt, nadat ze openstonden voor opmerkingen en suggesties van andere partijen. Zo is de lijst met soorten dark patterns bijgewerkt, zijn de voorbeelden van dark patterns uitgebreid en concreter gemaakt, om te laten zien op welke manier de AVG van toepassing is en is er een overzicht gemaakt van goede voorbeelden waarmee bedrijven eventuele dark patterns kunnen vervangen.