Minister wil gebruik van ChatGPT in klaslokaal niet verbieden

Minister Dijkgraaf heeft geen plannen om het gebruik van ChatGPT in het klaslokaal te verbieden, zo heeft hij laten weten op een verzoek van Kamerlid Ephraim van Groep Van Haga. De partij stelde de minister Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving dat studenten de chatbot gebruiken voor het maken van hun huiswerk.

"Bent u ook van mening dat door het gebruik van deze tool leerlingen niet de juiste schrijfvaardigheden leren die van belang zijn voor de rest van hun leven om deel te nemen aan het maatschappelijke leven?", zo vroeg Ephraim aan de minister. Die stelt dat ChatGPT geen geschikte tool is om schrijfvaardigheden bij te brengen. Volgens Dijkgraaf kunnen chatbots geen betekenis of context uit teksten afgeleiden. "Daarom zullen vaardigheden als kritisch lezen en kritisch analyseren van teksten, het toepassen van opgedane kennis, mediawijsheid en digitale geletterdheid nog belangrijker worden in de nabije toekomst", aldus de minister.

Die kreeg ook de vraag of hij bereid is de gevaren van ChatGPT te onderzoeken om maatregelen te kunnen nemen, zodat het gebruik van ChatGPT uit het klaslokaal of de collegezaal verbannen wordt. Dat ziet de minister vooralsnog niet zitten. "De onderwijsinstellingen zijn als eerste aan zet om te bepalen of en hoe ChatGPT en AI in den brede wordt ingezet binnen een klaslokaal of collegezaal."

Dijkgraaf merkt op dat tools zoals ChatGPT docenten vragen om door te denken hoe ze op een doordachte manier met AI in het onderwijs omgaan en leerlingen de nodige taal en schrijfvaardigheden bijbrengen. Er wordt dan ook meer gevraagd van didactische en digitale vaardigheden. "De sleutel ligt vooral bij de didactische aanpak in de klas, bijvoorbeeld door leerlingen en studenten niet alleen te beoordelen op het eindproduct maar ook op het schrijfproces of door opdrachten in de klas te maken met pen en papier", legt de minister uit.