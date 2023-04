Testversie Firefox laat gebruikers standaard cookiebanners blokkeren

Mozilla heeft een vroege testversie van Firefox uitgebracht die gebruikers standaard de cookiebanners laat blokkeren waarmee websites aan bezoekers toestemming vragen voor het plaatsen van cookies. Op dit moment moeten gebruikers vaak nog een extensie installeren om de pop-ups niet meer te zien, maar Mozilla liet eerder al weten dat het de functionaliteit standaard vanuit de browser toegankelijk wilde maken.

Via "Cookie Banner Handling" kunnen gebruikers zowel in de standaardmode als private browsing aangeven dat ze alles willen blokkeren, er niets wordt gedaan, of dat alles wordt geweigerd en anders alles wordt geaccepteerd. De feature is nu beschikbaar in Firefox Nightly 114. De releaseversie van Firefox 114 staat gepland voor 6 juni. Inmiddels zijn er ook al verschillende andere browsers die cookiebanners blokkeren, waaronder Brave en de DuckDuckGo-browser.