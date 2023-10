SIDN: IPv4 niet langer het standaard Internet Protocol maar IPv6

IPv4 is niet langer het standaard Internet Protocol maar IPv6, zo stelt de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert. "Bij de nieuwbouw en opwaardering van computernetwerken moet IPv6 nu leidend zijn en wordt de ontsluiting van IPv4-only systemen verzorgd door een dienst boven op die IPv6-basis."

SIDN wijst onder andere naar cijfers van Google. Die laten zien dat 45 procent van de gebruikers die verbinding met de diensten van het techbedrijf maakt dit via IPv6 doet. In Nederland blijft de IPv6-adoptie echter achter, met nog geen 22 procent. In de Europese Unie is Frankrijk koploper met meer dan 74 procent, gevolgd door Duitsland dat de 72 procent nadert.

Volgens SIDN wordt de IPv6-adoptie in Duitsland vooral gestimuleerd door de federale overheid, die strategisch ingezet op IPv6 als fundament onder de digitalisering van overheidsdiensten. Vanwege de ontwikkeling stelt de stichting dat oude mechanismen om IPv4 te blijven gebruiken, als dual-stack met NAT en CGNAT, nu moeten plaatsmaken voor nieuwere mechanismen gebaseerd op NAT64, DNS64 en 464XLAT.

"Vanaf een bepaald kantelpunt is het dus om zowel economische redenen als vanwege de complexiteit van alle IPv4-lapmiddelen verstandiger om te kiezen voor een IPv6-netwerk met daarop een aparte faciliteit voor toegang tot IPv4-only systemen", zegt SIDN, dat toevoegt dat IPv6 fundamenteel niet anders of ingewikkelder is dan IPv4. "Zeker als je daarbij ook alle lapmiddelen voor IPv4 in ogenschouw neemt. Maar de transitie van IPv4 naar IPv6 is een apart onderwerp en vraagt aandacht op netwerk-strategisch niveau."