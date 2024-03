Minister: kans op vals-positieve resultaten bij client-side scanning

Door karma4: Nogal wiedes er is zeer weinig zeker in het leven. Vreemd dat er absolute zekerheden gevraagd worden.

In de moderne tijd zou het omgaan met onzekerheden een basisvaardigheid horen te zijn.

Als de verdeling van het aantal verzonden foto's per WhatsApp-gebruiker gelijkmatig is over de wereld, zou je, voor de EU, op ca. 1 miljard foto's per dag komen. Bij 0,01% false positives zullen er, van alle handmatig te controleren foto's door het "Europese centrum", 100.000 foto's per dag als geen kindermisbruik beoordeeld moeten worden.



Dat zijn VÉÉL valspositieven. Dat heeft gevolgen voor het aantal onjuiste beoordelingen en op de kans op datalekken.



Het is veel erger

Enorme hoeveelheid

Dat geldt ook voor het scannen op tekst. Hiervoor worden conversaties tussen minderjarigen (jonger dan 18) en meerderjarigen (18 en ouder) automatisch bekeken op trefwoorden. In het beste geval leidt dit nog altijd tot 10 procent ‘valspositieven’ – meldingen die achteraf onterecht blijken te zijn – en dat is gezien de aantallen conversaties waar we het over hebben een enorme hoeveelheid. Bovendien gaat het ook over conversaties tussen bijvoorbeeld een 19-jarige en een 17-jarige. Een enorme inbreuk op de privacy en een schending van artikel 16 van het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

Niemand vraagt om absolute zekerheden.In https://security.nl/posting/797615 beschrijf ik, op basis van gegevens onder meer verstrekt door de (toen nog niet demissionaire) minister:Naast dat ik, onder dat laatstgenoemde kopje, verder beschrijf(omdat je anders veel te veel valsnegatieven hebt - d.w.z. minimaal gewijzigde beelden worden dan niet meer herkend), neemt het aantal met AI gegenereerde beelden rap toe, met als gevolg meer neural hashes in een (groeiende dus) database, met als consequentie (bij gelijkblijvende detectiekans) nog veel meer valspositieven.Ik weet niet of het voorstel om ook op grooming (chats) te scannen nog leeft, uit https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-europese-plannen-tegen-online-kinderporno-maken-internet-juist-onveiliger~b9512eb1/ (*) https://www.computable.nl/2023/08/24/gerkens-leidt-aanpak-online-kinderporno-en-terrorisme/ Mijn grootste bezwaar tegen CSS is dat je opsporingscapaciteit weghaalt van de opsporing van concreet kindermisbruik, en in plaats daarvan een soort heksenjacht opent op mensen dieopnieuw verspreiden. Waarbij ook seksueel getint beeldmateriaal dat door jongerenis gedeeld en later door iemand als CSAM is aangemerkt, kan worden "ontdekt".Persoonlijk vind ik het onverstandig om zelf seksueel getint beeldmateriaal te verspreiden, maar deskundigen (waaronder Arda Gerkens) stellen dat dit nou eenmaal een feit (en niet verboden) is.