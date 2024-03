WhatsApp wil via Signal Protocol met andere chatapps communiceren

De Digital Markets Act (DMA) verplicht Meta om chatdiensten WhatsApp en Messenger interoperabel met andere chatapps te maken. Meta wil het liefst dat andere chatapps hiervoor het Signal Protocol gebruiken. Een ander protocol is mogelijk, maar alleen als de andere chatapp kan aantonen dat het protocol dezelfde garanties heeft als het Signal Protocol. Dit protocol wordt gebruikt voor de end-to-end versleutelde verbinding tussen gebruikers.

Meta liet laatst al weten dat het bezig is om WhatsApp interoperabel te maken, maar had nog geen details gegeven. Die zijn nu wel bekendgemaakt. Daarin stelt Meta dat de gemaakte oplossing berichten 'in transit' beschermt, maar het geen garanties kan geven wat de andere chatapp met verstuurde en ontvangen berichten doet. Daarbij claimt het techbedrijf dat de beste manier om interoperabiliteit te bieden via een oplossing is die bovenop Meta's bestaande client- en serverarchitectuur wordt gebouwd.

Chatapps die willen dat hun gebruikers met gebruikers van WhatsApp of Messenger kunnen chatten moeten eerst een overeenkomst met Meta sluiten. Wanneer Meta een verzoek van een andere chatapp ontvangt, moet het binnen drie maanden interoperabel zijn. Het techbedrijf stelt dat het echter langer kan duren voordat het publiek er gebruik van kan maken.