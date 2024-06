Kabinet kondigt nieuwe maatregelen aan tegen 'desinformatie'

Het demissionaire kabinet gaat nieuwe maatregelen nemen tegen 'desinformatie', zo is vandaag bekendgemaakt. Het gaat om de aanpak van verspreiders en verspreiding van 'desinformatie', waaronder het verminderen van de risico's van generatieve AI, het versterken van de weerbaarheid van burgers en onderzoek naar de impact van 'desinformatie' op de democratisch rechtstaat. Ook wordt factchecken als 'essentieel onderdeel van de maatschappij' gestimuleerd. Dat schrijven demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en demissionair staatssecretaris Van Huffelen voor Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer (pdf).

Volgens de bewindslieden is de verspreiding van desinformatie in omvang en intensiteit toegenomen. "Het kabinet vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. De verspreiding van desinformatie leidt tot onrust en onzekerheid bij mensen en heeft een verstorend effect op onze samenleving als geheel en op het leven van individuele mensen daarin. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot onnodig verlies van levens. Het kabinet vindt daarom dat er meer nodig is om de ondermijnende impact van desinformatie tegen te gaan."

Groepen

De aangekondigde maatregelen zijn in drie groepen te verdelen: maatregelen om verspreiders en verspreiding van 'desinformatie' aan te pakken, maatregelen om de weerbaarheid van burgers te versterken en kennisontwikkeling van de problematiek en effectieve aanpak van 'desinformatie'. In de eerste groep gaat het ook om het verminderen van de risico's van generatieve AI. "Onderzoek toont aan dat mensen niet alleen moeilijk kunnen onderscheiden of een gezicht echt of synthetisch is, maar ook meer vertrouwen hebben in nepgezichten", aldus De Jonge en Van Huffelen.

"Gezien de snelle ontwikkeling van generatieve AI, vraagt het kabinet zich af hoe overheden en onafhankelijke media desinformatie ook in de toekomst voldoende en tijdig in beeld kunnen brengen om effectief te blijven handelen", gaan de bewindslieden verder. Daarnaast signaleert het Commissariaat voor de Media een daling in het gebruik van traditionele media, met name onder jongeren. "Dat jongeren steeds minder gebruikmaken van traditionele media is dan ook geen leeftijdseffect te noemen, maar een generatie-effect. Deze ontwikkelingen hebben impact op de mediasector en de weerbaarheid van burgers", merken de minister en staatssecretaris op.

Volgens de twee bewindslieden verschuift het mediagebruik van burgers van traditionele platformen naar online platforms. Door het gebruik van AI-tools kunnen grote platformen boodschappen nauwkeuriger richten op individuen, laat de Kamerbrief verder weten. Om de risico's van generatieve AI te beperken zal het kabinet onder andere publiek beschikbare AI-benchmarking en tooling (zoals bias-detectie, op basis van bijvoorbeeld democratische input) faciliteren. Dit moet "vangrails" aanbrengen voor "verantwoorde generatieve AI" in Nederland.

Factcheckers en mediawijsheid

Een ander onderdeel waarop het kabinet gaat inzetten is factchecking. Het kabinet gaat factchecken als 'essentieel onderdeel van de maatschappij' stimuleren. Zo zal worden onderzocht welke potentiële financieringsmodellen factcheckers onafhankelijk en duurzaam laten functioneren. Het kabinet zal die vervolgens helpen bevorderen.

Het kabinet is ook van plan om de mediawijsheid van burgers te versterken. Hierbij benadrukt het kabinet dat 'desinformatie' momenteel een zeer klein deel vormt van het mediagebruik van de meeste mensen. "Voorkomen moet worden dat waarschuwingen voor des- en misinformatie ertoe leiden dat burgers ook feitelijk juiste informatie gaan wantrouwen."

Verder wil het kabinet de weerbaarheid van burgers tegen 'onjuiste antidemocratische narratieven' versterken. "Waar het gaat over de verspreiding van onjuiste antidemocratische narratieven is het belangrijk mensen hier weerbaar tegen te maken. Hier gaat het om stimuleren van kritisch denken over informatie online."

Daarnaast zal er ook onderzoek worden gedaan naar de impact van 'desinformatie' op de democratische rechtstaat. "Hierdoor beschermen we onze democratische rechtstaat en individuele burgers, nu en in de toekomst", aldus Van Huffelen en De Jonge. Over een jaar komt er een update over de voortgang van de genoemde maatregelen.