Voorstel voor chatcontrole terug op Europese politieke agenda

Een voorstel voor de invoering van chatcontrole is terug op de Europese politieke agenda, zo blijkt uit een agendapunt voor een overleg dat op 4 september plaatsvindt. De inhoud van het voorstel is echter niet openbaar. Dat laat Patrick Breyer weten, voormalig Europarlementariër voor de Piratenpartij.

De Europese Commissie kwam een aantal jaar geleden met het plan om alle chatberichten van burgers te controleren. Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen. Het Europees Parlement zag het voorstel van de Europese Commissie voor chatcontrole niet zitten en kwam met een eigen voorstel, waar nog steeds kritiek op is, maar wat end-to-end versleutelde diensten uitzondert.

Eind juni wilde toenmalig EU-voorzitter België binnen de Raad over een eigen versie van het plan stemmen. België had een voorstel bedacht waardoor "hoog risicovolle" chatdiensten zouden worden verplicht om overheidssoftware toe te voegen waarmee alle berichten van Europese gebruikers worden geïnspecteerd. Dit kreeg de naam "upload moderation". Gebruikers die niet met de controle akkoord zouden gaan zouden dan geen foto's, video en url's meer via de betreffende chatapp kunnen versturen. De stemmig werd geschrapt omdat er niet voldoende voorstemmers waren.

Duitsland en Polen zijn binnen de EU de grootste tegenstanders van chatcontrole en zouden tegenstemmen. Nederland, Estland, Slovenië, Tsjechië en Oostenrijk zouden zich van stemming onthouden, aldus Breyer. Het aantal voorstemmers vertegenwoordigt 63,7 procent van de EU-bevolking. Om het voorstel goedgekeurd te krijgen is 65 procent nodig. Eerder werd al bekend dat één land het verschil maakt of het voorstel wordt aangenomen of verworpen.

Een coalitie van bijna vijftig maatschappelijke organisaties, waaronder het Nederlandse Offlimits, Bits of Freedom, Vrijschrift.org en ECNL, riepen de Europese Commissie in juli op om het voorstel voor chatcontrole in te trekken en zich te richten op maatregelen die kinderen echt beschermen. België had eerder aangegeven het voorstel te willen 'finetunen'. Nu blijkt dat Brussel zich opnieuw over het voorstel gaat buigen. "Chatcontrole is terug op de agenda. Volgende week woensdag gaan afgevaardigden van EU-regeringen door met onderhandelingen gebaseerd op een geheim document", stelt Breyer op X, die EU-burgers oproept om in actie te komen.