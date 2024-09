NSC en GL-PvdA willen opheldering over terugkeer chatcontrole op EU-agenda

Nieuw Sociaal Contract (NSC) en GroenLinks-PvdA willen opheldering van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over de terugkeer van het onderwerp chatcontrole op de Europese agenda, zoals Security.NL afgelopen zondag berichtte. Kamerleden Six-Dijkstra (NSC) en Kathmann (GL-PvdA) willen onder andere van de minister weten wat het standpunt van het kabinet is ten aanzien van dit voorstel en van overige maatregelen van chatcontrole waarbij end-to-end en generiek verzwakt of omzeild wordt.

De Europese Commissie kwam een aantal jaar geleden met het plan om alle chatberichten van burgers te controleren. Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen. Het Europees Parlement zag het voorstel van de Europese Commissie voor chatcontrole niet zitten en kwam met een eigen voorstel, waar nog steeds kritiek op is, maar wat end-to-end versleutelde diensten uitzondert.

Eind juni wilde toenmalig EU-voorzitter België binnen de Raad over een eigen versie van het plan stemmen. België had een voorstel bedacht waardoor "hoog risicovolle" chatdiensten zouden worden verplicht om overheidssoftware toe te voegen waarmee alle berichten van Europese gebruikers worden geïnspecteerd. Dit kreeg de naam "upload moderation". Gebruikers die niet met de controle akkoord zouden gaan zouden dan geen foto's, video en url's meer via de betreffende chatapp kunnen versturen. De stemmig werd geschrapt omdat er niet voldoende voorstemmers waren.

Deze week stond er een overleg van de Raad van de Europese Unie gepland waar het onderwerp weer op de agenda stond. "Is u bekend wanneer dit voorstel in de Raad besproken en in stemming gebracht zal worden?", willen de Kamerleden verder weten. De minister moet ook duidelijk maken hoe het kabinetsstandpunt zich verhoudt tot het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het recht op eerbiediging van het telecommunicatiegeheim, zoals in de Grondwet is opgenomen.

"Hoe verhoudt het kabinetsstandpunt zich tot het standpunt van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, namelijk: “Wetten en wetsvoorstellen waarbij chatdiensten worden verplicht om toegang tot end-to-end versleutelde data te geven, wat kan leiden tot het verzwakken van encryptie, is niet proportioneel en heeft geen plaats in een democratische samenleving”?", vragen Kathmann en Six-Dijkstra verder. Als laatste willen ze weten hoe het kabinetsstandpunt zich verhoudt tot het proportionaliteitsbeginsel. Minister Van Weel heeft drie weken om met een reactie te komen.