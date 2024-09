NSC: chatcontrole direct in strijd met Grondwet en rechterlijke uitspraken

Chatcontrole waarbij berichten van burgers worden gecontroleerd is direct in strijd met de Grondwet en rechterlijke uitspraken, aldus NSC, dat de regering heeft gevraagd om niet akkoord te gaan met voorstellen die dit mogelijk maken. Tijdens de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen ging waarnemend NSC-fractievoorzitter Van Vroonhoven in op het vertrouwen in de overheid en de Grondwet.

"Er is iets grondig mis gegroeid in de verhouding tussen de burgers en hun overheid. De overheid hoort burgers te helpen en te beschermen. Die hoort naast de burgers te staan, maar de afgelopen jaren voelde het alsof de mensen tegenover de overheid stonden. De overheid joeg mensen met gestrekt been de schulden in. De overheid luisterde niet naar hun problemen, maar schoof deze weg. We beseffen dat er echt een cultuuromslag nodig is en dat dat niet over één nacht ijs gaat. Het openbaar bestuur heeft een grondige renovatie nodig", merkte ze op.

Van Vroonhoven stelde ook dat grondrechten niet alleen gegarandeerd, maar ook afdwingbaar moeten zijn. "Mocht u zich nu afvragen of die focus op de grondrechten nodig is, dan zeg ik u: kijk eens even wat er gebeurt op het gebied van digitalisering, kijk naar de CSAM-verordening, waarmee men misbruik op het internet wil gaan bestrijden. Het is ongelofelijk belangrijk dat dit effectief wordt gedaan, maar gevolg is wel dat de overheid dan berichten en foto's van ieder apparaat, van iedereen, kan controleren", merkt ze op.

"Volgens ons is dit direct in strijd met de Grondwet en met uitspraken van de rechter. Mijn vraag is dan ook concreet: kan de regering toezeggen dat zij hier niet mee gaat instemmen zolang het privacyschendende aspect deel uitmaakt van de verordening?", ging de waarnemend NSC-fractievoorzitter verder. De vraag moet nog beantwoord worden. Eerder liet minister Van Weel van Justitie en Veiligheid weten dat het kabinet nog geen standpunt heeft ingenomen over een nieuw voorstel voor chatcontrole van EU-voorzitter Hongarije.