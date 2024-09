Minister gevraagd Kamer actief te informeren over besluitvorming chatcontrole

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft minister Weel van Justitie en Veiligheid gevraagd om de Tweede Kamer actief te informeren over de besluitvorming rond chatcontrole. Tevens vraagt de commissie aan de minister om bij het versturen van het kabinetsstandpunt over het onderwerp, de adviezen van onder meer de AIVD en de departementen, voor zover niet staatsgeheim, toe te voegen als het kabinet voor 1 oktober een standpunt inneemt.

Het kabinet heeft nog geen standpunt ingenomen over een nieuw voorstel voor het invoeren van chatcontrole, zo liet minister Van Weel twee weken geleden aan de Tweede Kamer weten. Het is dan ook nog onduidelijk of een door de Tweede Kamer aangenomen motie wordt uitgevoerd. Wel stelde de minister dat het nieuwe voorstel onderdelen bevat die tegemoetkomen aan eerdere Nederlandse bezwaren over het zogeheten ‘detectiebevel’.

Bij een detectiebevel wordt een chatdienst verplicht om alle chatberichten van gebruikers te controleren op niet toegestane onderwerpen. Berichten die worden aangemerkt gaan naar een Europees centrum voor verdere verwerking en controle. Vorig jaar weigerde het kabinet een door de Tweede Kamer aangenomen motie uit te voeren, waarin de regering werd opgeroepen tot het tegengaan van chatcontrole.

Eind vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan die het kabinet opriep om de eerdere motie over het weigeren van chatcontrole alsnog uit te voeren. Door de Tweede Kamer aangenomen moties hoeft het kabinet niet uit te voeren, maar dit is uitzonderlijk, aldus het kabinet zelf in een reactie over het niet uitvoeren van een motie over de Europese digitale identiteit.