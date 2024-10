Brussel roept lidstaten op om voorstel chatcontrole niet af te zwakken

De Europese Commissie en EU-voorzitter Hongarije hebben de EU-lidstaten opgeroepen om het huidige voorstel voor de invoering van chatcontrole niet af te zwakken. Dat meldt minister Van Weel van Justitie en Veiligheid in een verslag van de JBZ-Raad die onlangs plaatsvond. De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) bestaat uit de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de EU-lidstaten.

Brussel wil een wet invoeren waardoor chatdiensten verplicht worden om alle berichten van hun gebruikers te controleren. Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen. Het Europees Parlement zag het voorstel van de Europese Commissie voor chatcontrole niet zitten en kwam met een eigen voorstel, waar nog steeds kritiek op is, maar wat end-to-end versleutelde diensten uitzondert.

Binnen de EU-lidstaten is nog geen positie ingenomen, waardoor de trialoog niet kan starten. Tijdens de afgelopen JBZ-Raad kwam het voorstel van EU-voorzitter Hongarije ter sprake om chatcontrole in te voeren. Op het voorstel kwam veel kritiek van allerlei organisaties en experts. Oorspronkelijk zou er tijdens de JBZ-Raad over het voorstel worden gestemd, maar Hongarije besloot de stemming van de agenda te halen omdat er nog altijd een blokkerende minderheid is. Het Nederlandse kabinet liet begin deze maand weten zich van stemming te zullen onthouden.

"Het Hongaarse voorzitterschap gaf een stand van zaken ten aanzien van de onderhandelingen over de Verordening bestrijding van kindermisbruik online (de CSAM-Verordening). Het Voorzitterschap en de Commissie riepen de lidstaten op om het laatste compromisvoorstel niet verder af te zwakken. Het Voorzitterschap kondigde aan de vervolgstappen binnenkort kenbaar te maken", laat minister Van Weel in zijn verslag weten (pdf). Verder staat er niets over het onderwerp vermeld.