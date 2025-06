'Kamermeerderheid voor volledig weren van smartphones op scholen'

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voorstander van het volledig weren van smartphones op scholen. Telefoons zouden dan ook niet meer in de pauze of gang mogen worden gebruikt. Een initiatiefnota van D66 die hiertoe oproept kan op een Kamermeerderheid rekenen, zo stelt RTL op basis van een rondgang onder politieke partijen. GroenLinks-PvdA, NSC, BBB, CU, CDA, SP, SGP en Partij voor de Dieren zeggen het voorstel te steunen (pdf).

"Nederlandse jongeren brengen met gemiddeld 5,4 uur per dag steeds meer tijd door achter hun schermen en maar liefst zestig procent noemt zichzelf verslaafd. Eén op de drie jongeren slaapt slecht en vooral jonge meisjes worden in toenemende mate onzeker en somber door het beeld dat algoritmes voorschotelen", zegt D66-Kamerlid Hanneke van der Werf op de website van de partij.

Volgens het Kamerlid horen telefoons thuis of in de kluis. "Dat geeft ruimte voor echte aandacht, sociale verbinding en concentratie. Daarom stelt D66 voor om de huidige mobieltjesrichtlijnen uit te breiden. Zo creëren we duidelijke landelijke afspraken en geven we scholen de ruggensteun die ze nodig hebben. Geen vrijblijvendheid meer, maar een helder signaal: op school zijn leerlingen er voor elkaar – niet voor hun mobieltje."

De smartphone mag wel mee naar school, maar moet dan in een kluis worden geplaatst, bijvoorbeeld voor noodsituaties, laat Van der Werf aan het AD weten. Daarnaast pleit de initiatiefnota voor het opstellen van een richtlijn, geen wettelijk verbod. Er is al een richtlijn om mobiele telefoons in het klaslokaal te weren.

Daarnaast wil Van der Werf dat er heldere richtlijnen komen voor ouders over de hoeveelheid schermtijd, social media, gaming en het gebruik van smartphones. "De adviezen moeten ouders onder andere bereiken via een campagne: ze moeten gemakkelijk te begrijpen zijn, passen bij de belevingswereld van ouders en kinderen en niet blijven hangen in abstracte cijfers. De richtlijnen zijn voor ouders een hulp aan de keukentafel."