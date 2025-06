Europol: crimineel misbruik end-to-end versleuteld apps hindert onderzoeken

Europol: crimineel misbruik Fiat valuta hindert onderzoeken

Europol: crimineel misbruik privacywetgeving hindert onderzoeken

Europol: crimineel misbruik openbare weg hindert onderzoeken



Het meest ironische is nog dat als je op link klinkt het persbericht voornamelijk over 'handel in gestolen gegevens' gaat.

Hoe maken we het stelen van gegevens nou eenvoudiger? Nou, door encryptie dood te maken...



I never thought leopards would eat MY face....