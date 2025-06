Europol: crimineel misbruik end-to-end versleutelde apps hindert onderzoeken

Door Anoniem: Europol: crimineel misbruik Fiat valuta hindert onderzoeken

Europol: crimineel misbruik privacywetgeving hindert onderzoeken

Europol: crimineel misbruik openbare weg hindert onderzoeken



Het meest ironische is nog dat als je op link klinkt het persbericht voornamelijk over 'handel in gestolen gegevens' gaat.

Hoe maken we het stelen van gegevens nou eenvoudiger? Nou, door encryptie dood te maken...



I never thought leopards would eat MY face....

En in de toekomst:Europol: crimineel misbruik van sloten op deuren hindert onderzoekenEuropol: (crimineel) misbruik in badkamers en slaapkamers bij gezinnen met kinderen hindert onderzoekenEuropol: (crimineel) misbruik in scholen hindert onderzoekenOh, en een paar oude bekenden:Europol: crimineel misbruik van macht en invloed door politici hindert onderzoekenEuropol: crimineel misbruik van europol/politie/veiligheidsdiensten hindert de veiligheid van burgers (en hindert het oplossen van misdaden door europol)Burgers: als we e2e laten verzwakken (bv met een achterdeur voor europol) door politici, dan bedreigen Europol en politici de veiligheid van alle burgers en bedrijven in de EU.