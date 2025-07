Minister wil politie laten meelezen in besloten Telegram- en WhatsApp-groepen

Demissionair minister Van Weel van Justitie en Veiligheid werkt aan wetgeving die politie laat meelezen in besloten Telegram- en WhatsApp-groepen. Dat liet de bewindsman vorige week weten tijdens een commissiedebat. Het demissionaire kabinet kwam vorige week ook met een concept-wetsvoorstel dat de politie op internet meer gegevens laat verzamelen over mogelijke ordeverstoringen of verstoringen die al gaande zijn.

Het gaat dan om persoonsgegevens uit publiek toegankelijke bronnen. Ook wordt het mogelijk om via publiek toegankelijke bronnen mensen online te volgen waarvan het vermoeden is dat zij een rol hebben in een verstoring van de openbare orde. "Er wordt gewerkt aan een nieuwe bevoegdheid, lees ik, om politie ook in openbare bronnen te kunnen laten meelezen. Geldt dat nou ook voor Telegram- en WhatsApp-groepen? Daar ben ik benieuwd naar, want dat snijdt natuurlijk met de privacy. Maar er wordt wel om gevraagd vanuit het veld", vroeg JA21-Kamerlid Eerdmans tijdens het debat aan de minister.

"De heer Eerdmans vroeg of Telegram-groepen en WhatsApp-groepen ook vallen onder het wetsvoorstel over openbare groepen. Ja, voor zover zij openbaar toegankelijk zijn", reageerde de minister. "Voor de besloten groepen werk ik tegelijkertijd ook aan wetgeving. Ik moet eerlijk zeggen dat die wetgeving vanuit het oogpunt van privacy wel complexer is. We hebben in het verleden voorbeelden gezien van gevallen waarin we op de vingers zijn getikt, dus het moet wel kloppen. Vandaar dat ik begin met stap één."

Die eerste stap is het vorige week gepresenteerde wetsvoorstel. Op grond van artikel 3 van de Politiewet kan de politie voor het handhaven van de openbare orde al onderzoek doen in publiek toegankelijke bronnen, zolang daarmee een "niet meer dan beperkte inbreuk" op de persoonlijke levenssfeer wordt gemaakt. "Dat is al gauw het geval bij het overnemen van persoonsgegevens uit publiek toegankelijke bronnen, waarna het online onderzoek niet meer op die basis mag worden voortgezet", staat in een uitleg bij het concept-wetsvoorstel (pdf).

De reden dat het online verzamelen van gegevens in publiek toegankelijke bronnen al gauw leidt tot een meer dan beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, is dat daarin niet alleen gegevens van feitelijke aard zijn te vinden, maar juist ook persoonsgegevens die gaan over onder andere gedrag, gevoelens, meningen, voorkeuren en sociale contacten. "Die gegevens zijn bovendien vaak dusdanig met elkaar verknoopt dat deze niet van elkaar te scheiden zijn", laat de uitleg verder weten. Volgens Van Weel is er daarom een wettelijke grondslag nodig om online gegevens over een verstoring van de openbare orde te kunnen verzamelen.