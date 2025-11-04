Rabobank: fraude met overschrijfkaarten komt nog heel beperkt voor

Fraude met papieren overschrijfkaarten vindt, zij het heel beperkt, nog steeds plaats, zo laat de Rabobank tegenover het Noordhollands Dagblad weten. Een man uit Heemskerk die bijna slachtoffer van de fraude werd stapte naar de krant. De man bankiert bij Rabobank en maakt gebruik van papieren overschrijvingsformulieren. Eind oktober werd de Heemskerker door de bank gebeld dat er met één van zijn overschrijvingsformulieren was gefraudeerd.

Een bankmedewerker vertrouwde de handtekening niet en belde de man. De bank liet hem weten dat één van zijn overschrijvingsformulieren waarschijnlijk uit de brievenbus is gehaald. De politie stelt tegenover het Noordhollands Dagblad dat criminelen de overschrijfkaarten uit brievenbussen hengelen, vooral in de buurt van seniorencomplexen. De fraudevorm komt echter bijna niet meer. De Rabobank bevestigt dit. "Dit is een bekende vorm van fraude die gelukkig maar heel beperkt voorkomt."

De man uit Heemskerken werd door de bank verzocht zijn overgebleven bankafschriften te vernietigen. Hij krijgt een nieuwe stapel opgestuurd. De Heemskerker is na het incident niet van plan om te gaan internetbankieren. "Dat adviseerden ze bij de bank ook al. Maar ja, dat is ook niet honderd procent waterdicht. Ik vind het gek dat ze die brievenbussen niet beveiligen. Eigenlijk zou je er via die gleuf geen enveloppen meer uit moeten kunnen halen."