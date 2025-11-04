Rabobank: fraude met overschrijfkaarten komt nog heel beperkt voor

Fraude met papieren overschrijfkaarten vindt, zij het heel beperkt, nog steeds plaats, zo laat de Rabobank tegenover het Noordhollands Dagblad weten. Een man uit Heemskerk die bijna slachtoffer van de fraude werd stapte naar de krant. De man bankiert bij Rabobank en maakt gebruik van papieren overschrijvingsformulieren. Eind oktober werd de Heemskerker door de bank gebeld dat er met één van zijn overschrijvingsformulieren was gefraudeerd.
Een bankmedewerker vertrouwde de handtekening niet en belde de man. De bank liet hem weten dat één van zijn overschrijvingsformulieren waarschijnlijk uit de brievenbus is gehaald. De politie stelt tegenover het Noordhollands Dagblad dat criminelen de overschrijfkaarten uit brievenbussen hengelen, vooral in de buurt van seniorencomplexen. De fraudevorm komt echter bijna niet meer. De Rabobank bevestigt dit. "Dit is een bekende vorm van fraude die gelukkig maar heel beperkt voorkomt."
De man uit Heemskerken werd door de bank verzocht zijn overgebleven bankafschriften te vernietigen. Hij krijgt een nieuwe stapel opgestuurd. De Heemskerker is na het incident niet van plan om te gaan internetbankieren. "Dat adviseerden ze bij de bank ook al. Maar ja, dat is ook niet honderd procent waterdicht. Ik vind het gek dat ze die brievenbussen niet beveiligen. Eigenlijk zou je er via die gleuf geen enveloppen meer uit moeten kunnen halen."
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.