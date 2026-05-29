ShinyHunters steelt data 4,9 miljoen klanten telecombedrijf Charter Communications

De criminele groepering ShinyHunters heeft bij het Amerikaanse telecombedrijf Charter Communications de gegevens van 4,9 miljoen klanten gestolen en die inmiddels op internet gepubliceerd. Het gaat om namen, telefoonnummers, adresgegevens en e-mailadressen. Tevens werden ook de gegevens van 85.000 medewerkers buitgemaakt.

De aanvallers claimen dat ze door middel van een telefonische phishingaanval toegang tot het Microsoft Entra-account van een Charter-medewerker kregen, maar dit is niet door het telecombedrijf bevestigd. ShinyHunters plaatste de naam van Charter Communications eerder deze maand op de eigen website en beweerde dat er 42 miljoen records waren buitgemaakt. Het telecombedrijf kreeg een aantal dagen om losgeld te betalen, maar heeft dat niet gedaan. Daarop hebben de criminelen de gestolen data nu via hun website openbaar gemaakt.

De 4,9 miljoen e-mailadressen uit de gestolen dataset zijn inmiddels ook toegevoegd aan zoekmachine Have I Been Pwned. Via de website kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de door ShinyHunters gestolen e-mailadressen was 68 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend. Eerder wist de criminele groepering bij Odido de gegevens van ruim zes miljoen mensen te stelen.