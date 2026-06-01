Maleisië verplicht online leeftijdsverificatie voor gebruik social media

Socialmediaplatforms die in Maleisië toegankelijk zijn moeten vanaf vandaag verplicht online leeftijdsverificatie toepassen. Dat meldt de Maleisische Communications and Multimedia Commission. De maatregel is onderdeel van de Child Protection Code (CPC) die vandaag van kracht is geworden. Deze code stelt onder andere dat voor het gebruik van social media een minimale leeftijd van 16 jaar geldt. De autoriteiten claimen dat dit voor veiligere online plekken voor kinderen moet zorgen.

Socialmediaplatforms moeten als gevolg vanaf nu van alle gebruikers die een nieuw account aanmaken controleren of die de vereiste leeftijd hebben. Voor gebruikers die al over een account beschikken zal leeftijdsverificatie de komende zes maanden worden doorgevoerd. Mocht bij de controle blijken dat een gebruiker jonger is dan 16 jaar, dan krijgt die een maand de tijd om zijn foto's, video's en andere data te downloaden. Socialmediaplatforms die zich niet aan de regels houden kunnen boetes van omgerekend miljoenen euro's krijgen. Maleisië heeft niet voorgeschreven hoe socialmediaplatforms de leeftijdsverificatie moeten toepassen.

Tegenstanders van online leeftijdsverificatie stellen dat het een backdoor voor surveillance is en waarschuwen dat het de privacy van iedereen bedreigt en tot censuur leidt. Alle gebruikers van platforms waarvoor een leeftijdsgrens geldt moeten de leeftijdsverificatie ondergaan. Daarnaast is er ook het risico dat gedeelde persoonsgegevens op straat komen te liggen. Onlangs publiceerden honderden wetenschappers nog een open brief waarin ze waarschuwen voor de gevaren van online leeftijdsverificatie. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF liet vorige week nog weten dat leeftijdsverificatie een privacynachtmerrie is.