Belgische minister wil anonieme accounts op social media aanpakken

De Belgische minister Rob Beenders van Consumentenbescherming wil anonieme accounts op social media aanpakken. De bewindsman wil daarvoor de wet wijzigen. De Belgische Ombudsdienst voor Telecommunicatie moet de bevoegdheid krijgen om bij socialmediaplatforms op te vragen wie er achter een bepaald account zit. "Operatoren en platformen zullen verplicht worden om mee te werken aan onderzoeken. Doen ze dat niet, dan kunnen sancties volgen", zo laat de Belgische politieke partij Vooruit van Beenders in een persbericht weten.

Volgens de Belgische minister moet de maatregel slachtoffers van online pesten en initimidatie helpen. "Online mag geen plek zijn waar mensen denken dat alles zomaar kan. Slachtoffers moeten meer mogelijkheden krijgen om informatie op te vragen en hun rechten te verdedigen. Vandaag zijn accounts vaak anoniem en daders dus moeilijk te achterhalen. Wie online wordt gepest of lastiggevallen, verdient bescherming en duidelijkheid. En wie bewust anderen schade toebrengt, moet daar verantwoordelijkheid voor dragen."

Op dit moment is de wetgeving die slachtoffers moet beschermen vooral gemaakt voor telefonie en sms. Slachtoffers kunnen bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie informatie opvragen over het telefoonnummer waardoor ze worden lastiggevallen. "De realiteit vandaag is uiteraard veranderd. Pesten en intimidatie gebeuren steeds vaker via apps zoals WhatsApp, Messenger, Instagram en Snapchat", aldus Beenders. Die stelt dat slachtoffers op dit moment niet altijd de hulp krijgen die ze nodig hebben. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen.