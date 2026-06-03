Kamer wil opheldering over Adobe Analytics in betaalomgeving Belastingdienst

In de Tweede Kamer zijn vragen aan staatssecretarissen Eerenberg van Financiën en Aerdts voor Digitale Economie gesteld over het gebruik van Adobe Analytics in de betaalomgeving van de Belastingdienst. Aanleiding voor de Kamervragen van JA21 is een artikel over hoe Adobe allerlei informatie ontvangt over mensen die bij de Belastingdienst hun belasting betalen. Het zou onder andere gaan om de specifieke vordering en geopende aanslag.

"Klopt het dat binnen Mijn Belastingdienst, na inloggen met DigiD, bij het openen van een aanslag en het starten of annuleren van een betaling via iDEAL of Wero, gegevens worden verzonden naar adobe-analytics-dc.belastingdienst.nl en dat dit domein technisch doorverwijst naar Adobe-infrastructuur, waaronder data.adobedc.net?", wil JA21-Kamerlid Van den Berg van de staatssecretarissen weten.

Eerenberg en Aerdts moeten ook duidelijk maken of uitgesloten is dat bedragen, BSN, IBAN, betalingskenmerk, aanslagnummer, vorderingsidentificatie, claim-identifier, IP-adres, sessiegegevens, referrers of andere direct of indirect herleidbare gegevens aan Adobe of aan Adobe-gelieerde systemen worden verstrekt. "Welke juridische grondslag bestaat er onder de AVG voor het meten van betaalgedrag binnen een verplichte overheidsdienst na DigiD-inlog, en hoe beoordeelt u daarbij noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit?", wil Van den Berg verder weten.

Het Kamerlid vraagt als laatste of er onderzoek kan worden gedaan naar het verzenden van betaalflowgegevens aan Adobe Analytics en, zolang rechtmatigheid en proportionaliteit niet overtuigend zijn vastgesteld, dit tijdelijk stop te zetten. Tevens zijn de staatssecretarissen gevraagd om de Tweede Kamer binnen twee weken een tijdlijn, technische analyse, DPIA, verwerkersovereenkomst en relevante beslisnota’s toe te sturen. Aerdts en Eerenberg hebben drie weken om met een reactie te komen.