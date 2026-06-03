Meta gaat muisbewegingen en toetsaanslagen personeel gebruiken voor AI

Meta gaat muisbewegingen, toetsaanslagen en andere acties van personeel gebruiken voor het trainen van AI. Medewerkers kunnen de dataverzameling maximaal dertig minuten per keer pauzeren. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een interne memo. Meta maakte vorige maand al bekend dat het nieuwe trackingsoftware op de systemen van Amerikaanse medewerkers gaat installeren om muisbewegingen, clicks en toetsaanslagen op te slaan en te gebruiken voor de training van AI-modellen.

Medewerkers reageerden kritisch op de plannen. In de interne memo stelt Meta dat het vertrouwen heeft in de privacymaatregelen van het systeem en de zorgen van werknemers over persoonlijke data op werkapparatuur heeft gehoord, alsmede dat men meer controle wil over wanneer de dataverzameling plaatsvindt. Als reactie hierop kan Meta-personeel de dataverzameling nu maximaal dertig minuten per keer pauzeren en verzoeken indienen om te worden uitgezonderd.

Tijdens de initiële aankondiging van het plan had Meta aan de BBC laten weten dat als het bedrijf AI-agents ontwikkelt die dagelijkse werkzaamheden op de computer uitvoeren, de AI-modellen echte voorbeelden nodig hebben van hoe mensen computers gebruiken. Tevens stelde het bedrijf dat de verzamelde data niet voor andere doeleinden wordt gebruikt en er maatregelen waren genomen om gevoelige content te beschermen.