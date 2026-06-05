Browser Choice Alliance hekelt Microsoft over het opdringen van Edge

De Browser Choice Alliance, een coalitie van verschillende browserleveranciers waaronder Google, heeft in een open brief uitgehaald naar Microsoft wegens het opdringen van Edge. Volgens de coalitie maakt Microsoft gebruik van misleidende tactieken om Edge op te dringen en negeert het de keuze van gebruikers. In de brief, met de titel 'Dear Microsoft, Enough is Enough', wordt het techbedrijf opgeroepen om hiermee te stoppen.

Volgens de brief voorkomt Microsoft het verwijderen van Edge, toont het verwarrende berichten als gebruikers een andere browser willen downloaden, gebruikt het techbedrijf systeemupdates om gebruikers terug naar Edge te krijgen of gebruikt het 'manipulatieve interface-ontwerpen' om gebruikers te verwarren zodat ze hun standaardbrowser weer terug naar Edge zetten. Daarnaast negeert Microsoft de standaard browserkeuze van gebruikers voor links in Teams en Outlook. Verder blokkeert Microsoft de mogelijkheid voor concurrenten om met één click de standaardbrowser te worden.

"De acties van Microsoft maken het onnodig lastig, en in veel gevallen, onmogelijk voor pc-gebruikers om hun favoriete browser te kiezen en voor alle acties te gebruiken", aldus de browserleveranciers. "Wanneer Microsoft het eigen Windows-ecosysteem op een dergelijke manier gebruikt om gebruikers richting de eigen browser te duwen, beperkt het gebruikerskeuze, ondermijnt het webvrijheid en kantelt op oneerlijke wijze het speelveld en weg van eerlijke competitie en innovatie."

De Browser Choice Alliance roept Microsoft in de brief op om gebruikers te respecteren en wereldwijd een reeks maatregelen meteen door te voeren. Zo moeten browserleveranciers in staat worden gesteld om vooraf op een systeem geïnstalleerd te worden. Tevens moet Microsoft stoppen met het gebruik van dark patterns gericht tegen gebruikers die een andere browser willen downloaden, moet het aanpassen van de standaardbrowser met één knop voor alle bestanden en apps mogelijk zijn, moet Microsoft stoppen met exclusieve banners in Edge wanneer gebruikers een andere browser zoeken, moeten er geen systeemupdates worden gebruikt om gebruikers terug naar Edge te krijgen en moet de configuratie van Windows S mode-apparaten worden aangepast om third-party browsers toe te staan.

De Browser Choice Alliance bestaat uit Google, Opera, Vivaldi Technologies, Wavebox.io en BrowserWorks. Op Hacker News stellen mensen dat Google, als 'veroordeelde monopolist', zelf ook op allerlei manieren Google Chrome probeert op te dringen. Ook wordt gewezen naar Apple, dat het gebruik van WebKit als browser-engine op iOS verplicht, waardoor browserleveranciers niet hun eigen engine kunnen gebruiken.