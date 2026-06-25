ShinyHunters publiceert data 10 miljoen bezoekers Madison Square Garden

De criminele groepering ShinyHunters heeft de gegevens van zo'n tien miljoen bezoekers van Madison Square Garden gepubliceerd, alsmede medewerkers van de bekende New Yorkse sportarena. Inmiddels zijn er in de Verenigde Staten wegens het datalek meerdere rechtszaken tegen de uitbater van Madison Square Garden gestart. ShinyHunters maakte op 12 juni via de eigen website bekend dat het 26 miljoen records met persoonlijke identificeerbare informatie had buitgemaakt, alsmede interne bedrijfsgegevens.

De sportarena kreeg een aantal dagen om losgeld te betalen, anders dreigde de criminele groepering om de gegevens openbaar te maken. Een aantal dagen later werd de 42 gigabyte grote dataset online gezet. De dataset bevat onder andere zo'n tien miljoen e-mailadressen, alsmede namen, adresgegevens en telefoonnummers. Ook werden zo'n tienduizend geboortedatums aangetroffen. De gestolen e-mailadressen zijn nu toegevoegd aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned. Via de website kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de tien miljoen gestolen e-mailadressen was tachtig procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend.