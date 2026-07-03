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'Europese Commissie kondigt in september plan voor socialmediaverbod aan'

vrijdag 3 juli 2026, 10:34 door Redactie, 31 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 14:39

EU-voorzitter Von der Leyen zal in september tijdens de Staat van de Unie voorstellen aankondigen voor een EU-breed socialmediaverbod voor kinderen, zo meldt Euractiv op basis van EU-functionarissen en diplomaten. Het is nog onduidelijk welke minimale leeftijd de Europese Commissie voorstelt en hoe de leeftijdsgrens wordt gehandhaafd. De Europese Commissie maakte in april bekend dat het wil dat EU-lidstaten snel online leeftijdsverificatie gaan invoeren.

In mei pleitte Von der Leyen voor de invoering van online leeftijdsverificatie en wees daarbij ook naar de whitelabel-app die Brussel voor dit doel ontwikkelde. Verschillende Europese landen, zoals Frankrijk, Spanje, Duitsland, Denemarken en Griekenland, hebben inmiddels plannen aangekondigd voor de invoering van een socialmediaverbod en online leeftijdsverificatie, of zijn hiermee bezig.

Tegenstanders van online leeftijdsverificatie stellen dat het een backdoor voor surveillance is en waarschuwen dat het de privacy van iedereen bedreigt en tot censuur leidt. Alle gebruikers van platforms waarvoor een leeftijdsgrens geldt moeten de leeftijdsverificatie ondergaan. Daarnaast is er ook het risico dat gedeelde persoonsgegevens op straat komen te liggen.

Onlangs publiceerden honderden wetenschappers nog een open brief waarin ze waarschuwen voor de gevaren van online leeftijdsverificatie. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF liet eerder weten dat leeftijdsverificatie een privacynachtmerrie is. Andere critici stellen dat leeftijdsverificatie een voorbode is om wat mensen op internet zeggen te koppelen aan hun echte identiteit, waardoor het eenvoudiger wordt om 'lastige' mensen te identificeren, ongeacht of ze crimineel zijn of niet.

Reacties (31)
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Vandaag, 10:37 door Anoniem
#Nexit

Daar gaan ze helemaal niet over.
De autocraten die alleen maar meer macht naar zich toe stekken op een oneigenlijke manier.
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Vandaag, 10:43 door Anoniem
Buiten de gevaren en privacy van de leeftijdsverificatie, waarom nemen we geen andere maatregelen dan kinderen het volledig te verbieden? Straks wanneer deze eindelijk wel op social media mogen worden ze zo "in het diepe gegooid", ze hebben dan gelijk al meer verantwoording in het leven en als ze iets fout doen heeft dat vaak al grotere gevolgen dan als ze dit als kind doen. Het stukje mee leren leven valt daardoor toch helemaal weg?
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Vandaag, 10:46 door Anoniem
Ze bedoelen te zeggen dat de EU een algeheel verbod op anonieme social media accounts zal afvaardigen, want dat is niet wat dit in de praktijk op neerkomt.

Iedereen zal zijn echte ID moeten gaan koppelen aan online accounts en de EU zal alles kunnen monitoren en als je iets verkeerds zegt krijg je een kruisje achter je naam of staat de politie op de stoep. Dat is nu al schering en inslag in de UK, die meer mensen oppakt voor een verkeerde mening dan Rusland en China samen.

De EU gaat hiermee ver buiten haar bevoegdheid en bovendien komen deze zaken zeer ondemocratisch tot stand voor zover een overheid hier sowieso iets over te zeggen zou moeten hebben.

Mijns inziens een zeer gevaarlijke ontwikkeling
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Vandaag, 10:48 door majortom - Bijgewerkt: Vandaag, 10:52
Moet hier niet over gestemd worden in het EP? of zijn we al door de ondergrens gezakt en kan de EC dit per decreet doen?
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Vandaag, 10:53 door Anoniem
Door majortom: Moet hier niet over gestemd worden in het EP? of zijn we al onder de ondergrens gezakt en kan de EC dit per decreet doen?

De ongekozen voorzitster van de Europese Commissie doet alles per decreet.

Daarna gaat men even handjeklap doen met de Europese Raad en het Europees Parlement om het er op slinkse wijze doorheen te duwen.

Het parlement heeft nauwelijks iets te zeggen en heeft zelf geen initiatiefrecht en kan dus niks zelf initiëren of terugdraaien qua regelgeving.

Zeer ernstige situatie als je het mij vraagt en we geven met deze tools enorm veel macht over ons dagelijkse leven aan een centrale ondemocratische en autocratische overheid. What could possibly go wrong.

Ik had gehoopt dat de meeste mensen wat slimmer waren en dit doorzagen.
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Vandaag, 10:55 door Anoniem
Volgende stap naar total surveillance en de private zombie-status,
want doordat een groot aantal mensen al niet meer tot denken in staat is,
kan dit er doorgedrukt worden zonder te veel temptasie!
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Vandaag, 11:07 door Anoniem
Het is goed dat kinderen geweerd worden van social media vanwege de negatieve invloed. Al geldt de negatieve invloed net zo goed voor volwassenen.

Kunnen we het niet andersom doen? Wij mensen doen lekker ons ding, geen identificate plicht nodig. De websites en bedrijven mogen ons alleen vragen of we 18+ zijn, zoals porno en gore websites al sinds de vorige eeuw doen.

Mocht een audit oid van de overheid toch aantonen dat er minderjarigen op het platform zitten, strooien met hoge boetes. Ze zoeken het maar uit hoe ze zonder identificatie geen minderjarigen naar hun platform halen.

Beter om te beginnen bij de toko's zelf, laat ze maar eens niet richten op jongeren en kinderen. Met de huidige insteek van deze regeling houdt het gericht adverteren naar jongeren niet op. De platformen zullen hun best blijven doen om jongeren aan zich te binden met alle maatschappelijke gevolgen van dien.

Bedrijven wordt veel te veel een hand boven het hoofd gehouden, mede mogelijk gemaakt door de vele VVD stemmers die ons land rijk is. Want met een "Nee sorry edelachtbare, ik wist niet dat ze minderjarig was" kom je als burger ook niet mee weg.
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Vandaag, 11:20 door Anoniem
Achja, eerst kijken we 20 jaar aan hoe de jeugd verpieterd door SM, en nu moet er ineens iets 'snel'.
In mijn optiek zijn dit soort zaken OF belangrijk, OF urgent, maar nooit tegelijk.
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Vandaag, 11:22 door Anoniem
Door majortom: Moet hier niet over gestemd worden in het EP? of zijn we al door de ondergrens gezakt en kan de EC dit per decreet doen?
Nah, Meta heeft er al flink voor gelobbied, (2 miljard dollar) dus wat hebben onze stemmen nog voor zin in een democratie?
https://www.gadgetreview.com/reddit-user-uncovers-who-is-behind-metas-2b-lobbying-for-invasive-age-verification-tech
en
https://github.com/upper-up/meta-lobbying-and-other-findings
en
https://youtu.be/4KyiLyOxux8
Ursula is corrupt en laat zich omkopen door big-tech
Wie heeft er nu nog democraties nodig met big tech in de buurt?
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Vandaag, 11:25 door Anoniem
Of er gestemd wordt of niet, de EUSSR drukt dit gewoon door.
Immers, leeftijdsverificatie zonder identificatie bestaat niet. En iedereen identificeerbaar is natuurlijk wel lekker makkelijk voor de Noord Koreaanse maatschappij waar we op af denderen.
Dit er ff door drukken. Over 2 jaar: alles op internet geïdentificeerd - want we doen het al voor asociale media.

Een app die brussel ontwikkeld heeft? Dus een staats app? No way.

Nexit. Zo snel mogelijk. Eerst nog even die 50, 100 of 150 miljard van Griekenland terug. Ohja. natuurlijk wel MET rente!
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Vandaag, 11:32 door Anoniem
Beste redactie,

Jullie lijken met de gebruikte kop: "'Europese Commissie kondigt in september socialmediaverbod aan" erg veel op de Telegraaf die ook een opruiende vlag zou gebruiken die de lading van het bericht niet dekt.

Er komt in september namelijk nog geen social mediaverbod zoals de stand van zaken vandaag, 3 juli 2026 om 11:24 uur er voor staan.

Van der Leyen presenteert aanstaande september alleen voorstellen hoe het social media verbod er uit gaat zien als het verbod van kracht zou worden.

Er is al meer dan genoeg polarisatie in de samenleving, dus zouden jullie die kop a.u.b. willen veranderen in:

"EU kondigt in september aan hoe een eventueel social media verbod eruit gaat zien".

Dank jullie wel.
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Vandaag, 11:42 door cyberpunk - Bijgewerkt: Vandaag, 11:52
"We doen het voor de kinderen!"

BTW jullie zijn allemaal welkom op Usenet! (-:
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Vandaag, 11:43 door Anoniem
De tijd is gekomen dat we onderdaan zijn geworden van de grote ivoren torens in plaats van haar kiezers.
Immers spreekt geld hen meer aan dan de stemmen van het volk.
Het zijn slappe aftreksels van politici, corrupt en bedriegelijke slappe aftreksels van iets dat ooit eerlijke politici waren.
Misschien moet het volk eigen onofficiele partijen beginnen, partijen die niet zijn beïnvloed door geld en corruptie.
Ik doe het met liefde, de partij starten die spreekt voor het volk, in plaats van een partij die spreekt voor zichzelf, niet beinvloed door de hoeveelheid zetel, maar door de stem van het volk, geregeerd door ons eigen volk.
De politiek is kapot, het vertrouwen is lager dan ooit.
Er is minder werk beschikbaar en de opbrengst wordt steeds lager.
Tezamen staat onze stem sterker!

Onze partij: Ons eigen. (OE)
Heden: 1256 leden vanuit ons trotse Alkmaar.

Geef het door of nog liever; start zelf uw eigen partij, dan kunnen wij eerlijk concurreren!
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Vandaag, 11:47 door Anoniem
Mijn basisschoolkinderen zijn niet dom. Toen Roblox onlangs een gezichtsscan wilde maken (en ik vooraf had gezegd: dan is het helaas afgelopen met Roblox) kwamen ze naar mij toe en zeiden ze: hij vraagt nu om de scan, zullen we hem er maar afhalen. Was op dat moment eigenlijk best trots.
Twee weken later zag ik Roblox toch weer aan. Ik zeg: maar hij vroeg toch om een gezichtsscan? Zegt mijn dochter: ja, vriendin X (3 jaar ouder ook) heeft even haar gezicht ervoor gehouden. Kon haar niet zoveel schelen want dat had ze voor haar eigen Roblox ook al gedaan...

Dat probleem van die leeftijdsverificatie lossen de kids zelf wel op. Het probleem van de privacy helaas niet.
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Vandaag, 11:48 door Anoniem
Door Anoniem: Ze bedoelen te zeggen dat de EU een algeheel verbod op anonieme social media accounts zal afvaardigen, want dat is niet wat dit in de praktijk op neerkomt.

Iedereen zal zijn echte ID moeten gaan koppelen aan online accounts en de EU zal alles kunnen monitoren en als je iets verkeerds zegt krijg je een kruisje achter je naam of staat de politie op de stoep. Dat is nu al schering en inslag in de UK, die meer mensen oppakt voor een verkeerde mening dan Rusland en China samen.

De EU gaat hiermee ver buiten haar bevoegdheid en bovendien komen deze zaken zeer ondemocratisch tot stand voor zover een overheid hier sowieso iets over te zeggen zou moeten hebben.

Mijns inziens een zeer gevaarlijke ontwikkeling

Anonieme social media bestaat niet, vanaf het moment dat je je als persoon met social media bezig houdt wordt een profiel van je opgebouwd, en al snel weten techbedrijven meer van je dan je eigen moeder. Als je liever niet wil dat dat gebeurt, blijf dan gewoon weg op die social media, je hebt het niet nodig! zij hebben jou nodig!
Als je op straat een politieagent uitscheldt vraagt die ook wie je bent en je moet je identificeren, in NL is daar dan de kous mee af, maar in Rusland mag je wellicht even met ze mee voor een eenzijdig gesprek.
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Vandaag, 11:51 door Anoniem
Verban dan meteen maar alle SM voor iedereen.
Het is net zo gevaarlijk voor de kindertjes als de (onvolwassen) volwassenen.

Dan heb je ook geen identificatieplicht nodig. En geen chatcontrole.
Allemaal veel simpeler dan de huidige "lapmiddelen" die vanuit het EC bedacht zijn.
Geen "Ausweiss bitte", maar gewoon "Das ist verboten!"
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Vandaag, 12:01 door Anoniem
Door Anoniem: Of er gestemd wordt of niet, de EUSSR drukt dit gewoon door.
Immers, leeftijdsverificatie zonder identificatie bestaat niet. En iedereen identificeerbaar is natuurlijk wel lekker makkelijk voor de Noord Koreaanse maatschappij waar we op af denderen.
Dit er ff door drukken. Over 2 jaar: alles op internet geïdentificeerd - want we doen het al voor asociale media.

Een app die brussel ontwikkeld heeft? Dus een staats app? No way.

Nexit. Zo snel mogelijk. Eerst nog even die 50, 100 of 150 miljard van Griekenland terug. Ohja. natuurlijk wel MET rente!

Denk een stap verder. Wat als Nederland uit de EU gestapt is. Hoe dan verder met onze slechts 18 miljoen inwoners? We worden gewoon omver geblazen door de eerste de beste die daar zin in heeft. Bovendien, hoe kom je erbij dat er steeds meer support is voor een Nexit? Kijk ook eens hoe blij men in Engeland is met de Brexit. Not.
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Vandaag, 12:11 door Anoniem
Door Anoniem: Beste redactie,

Jullie lijken met de gebruikte kop: "'Europese Commissie kondigt in september socialmediaverbod aan" erg veel op de Telegraaf die ook een opruiende vlag zou gebruiken die de lading van het bericht niet dekt.

Er komt in september namelijk nog geen social mediaverbod zoals de stand van zaken vandaag, 3 juli 2026 om 11:24 uur er voor staan.

Van der Leyen presenteert aanstaande september alleen voorstellen hoe het social media verbod er uit gaat zien als het verbod van kracht zou worden.

Er is al meer dan genoeg polarisatie in de samenleving, dus zouden jullie die kop a.u.b. willen veranderen in:

"EU kondigt in september aan hoe een eventueel social media verbod eruit gaat zien".

Dank jullie wel.
Andere anoniem: Dit veroorzaakt geen polarisatie, (tegenstrijdige conflicten tussen personen) maar een eenzijdige, krachtige stem van het volk tegen een dictatoriale beleidsvorming zoals deze. Dat is juist goed, hoe meer wij ons laten horen, des te minder de kans dat zoiets doorgaat.
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Vandaag, 12:15 door Anoniem
Goed plan. Sociale media zijn een ramp voor de sociale ontwikkeling van kinderen.
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Vandaag, 12:37 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Of er gestemd wordt of niet, de EUSSR drukt dit gewoon door.
Immers, leeftijdsverificatie zonder identificatie bestaat niet. En iedereen identificeerbaar is natuurlijk wel lekker makkelijk voor de Noord Koreaanse maatschappij waar we op af denderen.
Dit er ff door drukken. Over 2 jaar: alles op internet geïdentificeerd - want we doen het al voor asociale media.

Een app die brussel ontwikkeld heeft? Dus een staats app? No way.

Nexit. Zo snel mogelijk. Eerst nog even die 50, 100 of 150 miljard van Griekenland terug. Ohja. natuurlijk wel MET rente!

Denk een stap verder. Wat als Nederland uit de EU gestapt is. Hoe dan verder met onze slechts 18 miljoen inwoners? We worden gewoon omver geblazen door de eerste de beste die daar zin in heeft. Bovendien, hoe kom je erbij dat er steeds meer support is voor een Nexit? Kijk ook eens hoe blij men in Engeland is met de Brexit. Not.

lol hou toch op man.

Telkens weer die Brexit erbij halen. Lees even de andere topics hier over dit onderwerp.

In de UK gaat van alles slecht en van alles goed.
In Duitsland gaat ook van alles slecht en van alles goed.

Waarom wordt alles wat slecht gaat in de UK toegeschreven aan de Brexit en alles wat goed gaat in Duitsland aan de EU? Dit is gewoon pure armoede qua denkniveau.

Bij economische impact-analyse is het erg lastig om bepaalde gevolgen aan oorzaken te verbinden.

Het had net zo goed kunnen zijn dat de UK zonder Brexit momenteel slechter af was geweest.

Er spelen namelijk altijd allemaal externe factoren die invloed hebben.

En heel veel Britten steunen nog steeds de Brexit partijen. En niet voor niks.

Je hebt last van een confirmation bias, waarbij alles wat je hoort moet passen in je eigen aannames dat Brexit zogenaamd slecht is. Al het negatieve ligt vervolgens daaraan volgens je redenatie.
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Vandaag, 12:38 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Of er gestemd wordt of niet, de EUSSR drukt dit gewoon door.
Immers, leeftijdsverificatie zonder identificatie bestaat niet. En iedereen identificeerbaar is natuurlijk wel lekker makkelijk voor de Noord Koreaanse maatschappij waar we op af denderen.
Dit er ff door drukken. Over 2 jaar: alles op internet geïdentificeerd - want we doen het al voor asociale media.

Een app die brussel ontwikkeld heeft? Dus een staats app? No way.

Nexit. Zo snel mogelijk. Eerst nog even die 50, 100 of 150 miljard van Griekenland terug. Ohja. natuurlijk wel MET rente!

Denk een stap verder. Wat als Nederland uit de EU gestapt is. Hoe dan verder met onze slechts 18 miljoen inwoners? We worden gewoon omver geblazen door de eerste de beste die daar zin in heeft. Bovendien, hoe kom je erbij dat er steeds meer support is voor een Nexit? Kijk ook eens hoe blij men in Engeland is met de Brexit. Not.

Wat dacht je van Zwitserland, Singapore, Noorwegen, IJsland, etc etc etc

Allemaal landen met minder inwoners die uiterst succesvol zijn onafhankelijk zonder de ballast van een EU.
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Vandaag, 12:41 door Anoniem
Door Anoniem: Beste redactie,

Jullie lijken met de gebruikte kop: "'Europese Commissie kondigt in september socialmediaverbod aan" erg veel op de Telegraaf die ook een opruiende vlag zou gebruiken die de lading van het bericht niet dekt.

Er komt in september namelijk nog geen social mediaverbod zoals de stand van zaken vandaag, 3 juli 2026 om 11:24 uur er voor staan.

Van der Leyen presenteert aanstaande september alleen voorstellen hoe het social media verbod er uit gaat zien als het verbod van kracht zou worden.

Er is al meer dan genoeg polarisatie in de samenleving, dus zouden jullie die kop a.u.b. willen veranderen in:

"EU kondigt in september aan hoe een eventueel social media verbod eruit gaat zien".

Dank jullie wel.

En wat verandert dat aan de zaak? De (kwade) intentie is nog steeds het zelfde.

Privacy.nl is een geweldige website die elke dag het belangrijkste nieuws brengt op het gebied van cybersecurity en privacy.

Wat jou niet aanstaat is de ongemakkelijke waarheid en de reacties daarop. Dus wil je gelijk het nieuws gaan kneden en censureren. Lijkt wel op de praktijken van de Europese Comissie!
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Vandaag, 13:22 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Beste redactie,

Jullie lijken met de gebruikte kop: "'Europese Commissie kondigt in september socialmediaverbod aan" erg veel op de Telegraaf die ook een opruiende vlag zou gebruiken die de lading van het bericht niet dekt.

Er komt in september namelijk nog geen social mediaverbod zoals de stand van zaken vandaag, 3 juli 2026 om 11:24 uur er voor staan.

Van der Leyen presenteert aanstaande september alleen voorstellen hoe het social media verbod er uit gaat zien als het verbod van kracht zou worden.

Er is al meer dan genoeg polarisatie in de samenleving, dus zouden jullie die kop a.u.b. willen veranderen in:

"EU kondigt in september aan hoe een eventueel social media verbod eruit gaat zien".

Dank jullie wel.
Andere anoniem: Dit veroorzaakt geen polarisatie, (tegenstrijdige conflicten tussen personen) maar een eenzijdige, krachtige stem van het volk tegen een dictatoriale beleidsvorming zoals deze. Dat is juist goed, hoe meer wij ons laten horen, des te minder de kans dat zoiets doorgaat.

Dat is mijn primaire punt niet.
De titel (kop) is onwaar, want die poneert dat het Social Media verbod van kracht is, en daarom officieel wordt aangekondigd in september. Ten overvloede: dat is tot op dit moment van mijn schrijven nu, niet waar.

Over mijn secundaire punt kan gediscussieerd worden, maar bedenk: de geschiedenis staat bol met voorbeelden waar misleidende berichtgeving toe leidt en ten dienste van polarisatie werd aangewend.
Denk aan het Spaanse Arriba (Movimiento Nacional) of de Duitse Der Völkische Beobachter (NSDAP).
Mijn persoonlijke mening is dat ik afkeer, ja zelfs schrik heb van de krachtige stem des volks die al te vaak in historisch perspectief tot afschuwelijke dingen heeft geleid.
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Vandaag, 13:24 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Of er gestemd wordt of niet, de EUSSR drukt dit gewoon door.
Immers, leeftijdsverificatie zonder identificatie bestaat niet. En iedereen identificeerbaar is natuurlijk wel lekker makkelijk voor de Noord Koreaanse maatschappij waar we op af denderen.
Dit er ff door drukken. Over 2 jaar: alles op internet geïdentificeerd - want we doen het al voor asociale media.

Een app die brussel ontwikkeld heeft? Dus een staats app? No way.

Nexit. Zo snel mogelijk. Eerst nog even die 50, 100 of 150 miljard van Griekenland terug. Ohja. natuurlijk wel MET rente!

Denk een stap verder. Wat als Nederland uit de EU gestapt is. Hoe dan verder met onze slechts 18 miljoen inwoners? We worden gewoon omver geblazen door de eerste de beste die daar zin in heeft. Bovendien, hoe kom je erbij dat er steeds meer support is voor een Nexit? Kijk ook eens hoe blij men in Engeland is met de Brexit. Not.

Wat dacht je van Zwitserland, Singapore, Noorwegen, IJsland, etc etc etc

Allemaal landen met minder inwoners die uiterst succesvol zijn onafhankelijk zonder de ballast van een EU.

O ja! Als het hier net zo gaat worden als in Singapore dan wil ik ook wel een Nexit.
Maar verder, laat maar. Nederland is te verdeeld. Bij een Nexit gaat het hier echt niet beter worden dan het nu is.
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Vandaag, 13:41 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Of er gestemd wordt of niet, de EUSSR drukt dit gewoon door.
Immers, leeftijdsverificatie zonder identificatie bestaat niet. En iedereen identificeerbaar is natuurlijk wel lekker makkelijk voor de Noord Koreaanse maatschappij waar we op af denderen.
Dit er ff door drukken. Over 2 jaar: alles op internet geïdentificeerd - want we doen het al voor asociale media.

Een app die brussel ontwikkeld heeft? Dus een staats app? No way.

Nexit. Zo snel mogelijk. Eerst nog even die 50, 100 of 150 miljard van Griekenland terug. Ohja. natuurlijk wel MET rente!

Denk een stap verder. Wat als Nederland uit de EU gestapt is. Hoe dan verder met onze slechts 18 miljoen inwoners? We worden gewoon omver geblazen door de eerste de beste die daar zin in heeft. Bovendien, hoe kom je erbij dat er steeds meer support is voor een Nexit? Kijk ook eens hoe blij men in Engeland is met de Brexit. Not.

lol hou toch op man.

Telkens weer die Brexit erbij halen. Lees even de andere topics hier over dit onderwerp.

In de UK gaat van alles slecht en van alles goed.
In Duitsland gaat ook van alles slecht en van alles goed.

Waarom wordt alles wat slecht gaat in de UK toegeschreven aan de Brexit en alles wat goed gaat in Duitsland aan de EU? Dit is gewoon pure armoede qua denkniveau.

Bij economische impact-analyse is het erg lastig om bepaalde gevolgen aan oorzaken te verbinden.

Het had net zo goed kunnen zijn dat de UK zonder Brexit momenteel slechter af was geweest.

Er spelen namelijk altijd allemaal externe factoren die invloed hebben.

En heel veel Britten steunen nog steeds de Brexit partijen. En niet voor niks.

Je hebt last van een confirmation bias, waarbij alles wat je hoort moet passen in je eigen aannames dat Brexit zogenaamd slecht is. Al het negatieve ligt vervolgens daaraan volgens je redenatie.

Je weet toch hoop ik wel dat niet alleen de EU een sociale media-verbod voor kinderen wil hè?
En dat er ook geen garantie is dat wanneer Nederland uit de EU stapt dat zo’n verbod er hier niet doorheen komt.
En wat je laatste opmerking in je reactie betreft; geen zorgen want ik heb nergens last van.
Niemand bepaalt voor mij waar ik last van heb.
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Vandaag, 13:59 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Of er gestemd wordt of niet, de EUSSR drukt dit gewoon door.
Immers, leeftijdsverificatie zonder identificatie bestaat niet. En iedereen identificeerbaar is natuurlijk wel lekker makkelijk voor de Noord Koreaanse maatschappij waar we op af denderen.
Dit er ff door drukken. Over 2 jaar: alles op internet geïdentificeerd - want we doen het al voor asociale media.

Een app die brussel ontwikkeld heeft? Dus een staats app? No way.

Nexit. Zo snel mogelijk. Eerst nog even die 50, 100 of 150 miljard van Griekenland terug. Ohja. natuurlijk wel MET rente!

Denk een stap verder. Wat als Nederland uit de EU gestapt is. Hoe dan verder met onze slechts 18 miljoen inwoners? We worden gewoon omver geblazen door de eerste de beste die daar zin in heeft. Bovendien, hoe kom je erbij dat er steeds meer support is voor een Nexit? Kijk ook eens hoe blij men in Engeland is met de Brexit. Not.

lol hou toch op man.

Telkens weer die Brexit erbij halen. Lees even de andere topics hier over dit onderwerp.

In de UK gaat van alles slecht en van alles goed.
In Duitsland gaat ook van alles slecht en van alles goed.

Waarom wordt alles wat slecht gaat in de UK toegeschreven aan de Brexit en alles wat goed gaat in Duitsland aan de EU? Dit is gewoon pure armoede qua denkniveau.

Bij economische impact-analyse is het erg lastig om bepaalde gevolgen aan oorzaken te verbinden.

Het had net zo goed kunnen zijn dat de UK zonder Brexit momenteel slechter af was geweest.

Er spelen namelijk altijd allemaal externe factoren die invloed hebben.

En heel veel Britten steunen nog steeds de Brexit partijen. En niet voor niks.

Je hebt last van een confirmation bias, waarbij alles wat je hoort moet passen in je eigen aannames dat Brexit zogenaamd slecht is. Al het negatieve ligt vervolgens daaraan volgens je redenatie.

Je weet toch hoop ik wel dat niet alleen de EU een sociale media-verbod voor kinderen wil hè?
En dat er ook geen garantie is dat wanneer Nederland uit de EU stapt dat zo’n verbod er hier niet doorheen komt.
En wat je laatste opmerking in je reactie betreft; geen zorgen want ik heb nergens last van.
Niemand bepaalt voor mij waar ik last van heb.

Het gaat erom dat er een fatsoenlijk debat kan plaatsvinden in een werkend parlement.

In plaats van een decreet van dictator Ursula

Of nog beter: dat grondrechten de macht van overheden inperken zodat ze de burgers niet zo kunnen inperken in hun vrijheden tot informatie ervaring en communicatie.
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Vandaag, 14:33 door Anoniem
Door Anoniem: Beste redactie,

Jullie lijken met de gebruikte kop: "'Europese Commissie kondigt in september socialmediaverbod aan" erg veel op de Telegraaf die ook een opruiende vlag zou gebruiken die de lading van het bericht niet dekt.

Er komt in september namelijk nog geen social mediaverbod zoals de stand van zaken vandaag, 3 juli 2026 om 11:24 uur er voor staan.

Van der Leyen presenteert aanstaande september alleen voorstellen hoe het social media verbod er uit gaat zien als het verbod van kracht zou worden.

Er is al meer dan genoeg polarisatie in de samenleving, dus zouden jullie die kop a.u.b. willen veranderen in:

"EU kondigt in september aan hoe een eventueel social media verbod eruit gaat zien".

Dank jullie wel.

Precies!!!

Ik stoor me ook al langer aan de toename van dit soort hijgerige sensatiekoppen als NIET-TeleVaag lezer.
Zou u daar eens mee op willen houden dames/heren redactieleden.?
Nij voorbaat dank!
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Vandaag, 14:38 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Of er gestemd wordt of niet, de EUSSR drukt dit gewoon door.
Immers, leeftijdsverificatie zonder identificatie bestaat niet. En iedereen identificeerbaar is natuurlijk wel lekker makkelijk voor de Noord Koreaanse maatschappij waar we op af denderen.
Dit er ff door drukken. Over 2 jaar: alles op internet geïdentificeerd - want we doen het al voor asociale media.

Een app die brussel ontwikkeld heeft? Dus een staats app? No way.

Nexit. Zo snel mogelijk. Eerst nog even die 50, 100 of 150 miljard van Griekenland terug. Ohja. natuurlijk wel MET rente!

Denk een stap verder. Wat als Nederland uit de EU gestapt is. Hoe dan verder met onze slechts 18 miljoen inwoners? We worden gewoon omver geblazen door de eerste de beste die daar zin in heeft. Bovendien, hoe kom je erbij dat er steeds meer support is voor een Nexit? Kijk ook eens hoe blij men in Engeland is met de Brexit. Not.

Wat dacht je van Zwitserland, Singapore, Noorwegen, IJsland, etc etc etc

Allemaal landen met minder inwoners die uiterst succesvol zijn onafhankelijk zonder de ballast van een EU.

Precies! Allemaal landen die zich aan de EU regels moeten houden als ze handel willen doen met de EU en geen enkele stem hebben omdat ze niet in de EU zitten.
Tel uit je winst.

ROFLMAO
Reageer met quote
Vandaag, 14:42 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Of er gestemd wordt of niet, de EUSSR drukt dit gewoon door.
Immers, leeftijdsverificatie zonder identificatie bestaat niet. En iedereen identificeerbaar is natuurlijk wel lekker makkelijk voor de Noord Koreaanse maatschappij waar we op af denderen.
Dit er ff door drukken. Over 2 jaar: alles op internet geïdentificeerd - want we doen het al voor asociale media.

Een app die brussel ontwikkeld heeft? Dus een staats app? No way.

Nexit. Zo snel mogelijk. Eerst nog even die 50, 100 of 150 miljard van Griekenland terug. Ohja. natuurlijk wel MET rente!

Denk een stap verder. Wat als Nederland uit de EU gestapt is. Hoe dan verder met onze slechts 18 miljoen inwoners? We worden gewoon omver geblazen door de eerste de beste die daar zin in heeft. Bovendien, hoe kom je erbij dat er steeds meer support is voor een Nexit? Kijk ook eens hoe blij men in Engeland is met de Brexit. Not.

lol hou toch op man.

Telkens weer die Brexit erbij halen. Lees even de andere topics hier over dit onderwerp.

In de UK gaat van alles slecht en van alles goed.
In Duitsland gaat ook van alles slecht en van alles goed.

Waarom wordt alles wat slecht gaat in de UK toegeschreven aan de Brexit en alles wat goed gaat in Duitsland aan de EU? Dit is gewoon pure armoede qua denkniveau.

Bij economische impact-analyse is het erg lastig om bepaalde gevolgen aan oorzaken te verbinden.

Het had net zo goed kunnen zijn dat de UK zonder Brexit momenteel slechter af was geweest.

Er spelen namelijk altijd allemaal externe factoren die invloed hebben.

En heel veel Britten steunen nog steeds de Brexit partijen. En niet voor niks.

Je hebt last van een confirmation bias, waarbij alles wat je hoort moet passen in je eigen aannames dat Brexit zogenaamd slecht is. Al het negatieve ligt vervolgens daaraan volgens je redenatie.

Kijk dan ook even in je eigen spiegel.
Diezelfde confirmation bias speelt ook in jouw beeld dat brexit geen of nauwelijks effect gehad heeft op het VK.
Onderzoekers zeggen namelijk iets anders.

Dus wie de waarheid in pacht heeft.... wie zal het zeggen.
Show me the hard cruel facts.


“Understanding is a three edged sword: your side, their side, and the truth.”
-- Ambassador Kosh, Babylon 5

De meeste conflicten zijn een botsing van percepties; het besef dat beide partijen een subjectieve ‘kant’ hebben, is de eerste stap op weg naar de ‘derde kant’ – de objectieve waarheid.

De filosofische uitleg van de ‘drie invalshoeken’ is als volgt:
- Jouw kant: jouw persoonlijke bril, ervaringen en vooroordelen die bepalen hoe je een situatie interpreteert.
- Hun kant: het tegengestelde perspectief, dat eveneens wordt beïnvloed door hun eigen achtergrond en motivaties.
- De waarheid: de objectieve realiteit van de situatie, die meestal ergens tussen deze twee tegenstrijdige verhalen in ligt.
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Vandaag, 14:43 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Of er gestemd wordt of niet, de EUSSR drukt dit gewoon door.
Immers, leeftijdsverificatie zonder identificatie bestaat niet. En iedereen identificeerbaar is natuurlijk wel lekker makkelijk voor de Noord Koreaanse maatschappij waar we op af denderen.
Dit er ff door drukken. Over 2 jaar: alles op internet geïdentificeerd - want we doen het al voor asociale media.

Een app die brussel ontwikkeld heeft? Dus een staats app? No way.

Nexit. Zo snel mogelijk. Eerst nog even die 50, 100 of 150 miljard van Griekenland terug. Ohja. natuurlijk wel MET rente!

Denk een stap verder. Wat als Nederland uit de EU gestapt is. Hoe dan verder met onze slechts 18 miljoen inwoners? We worden gewoon omver geblazen door de eerste de beste die daar zin in heeft. Bovendien, hoe kom je erbij dat er steeds meer support is voor een Nexit? Kijk ook eens hoe blij men in Engeland is met de Brexit. Not.

Wat dacht je van Zwitserland, Singapore, Noorwegen, IJsland, etc etc etc

Allemaal landen met minder inwoners die uiterst succesvol zijn onafhankelijk zonder de ballast van een EU.

O ja! Als het hier net zo gaat worden als in Singapore dan wil ik ook wel een Nexit.
Maar verder, laat maar. Nederland is te verdeeld. Bij een Nexit gaat het hier echt niet beter worden dan het nu is.

De temperaturen in Nederland lijken die van Singapore al te benaderen. :-)
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Vandaag, 14:48 door Anoniem
Door Anoniem:

Het gaat erom dat er een fatsoenlijk debat kan plaatsvinden in een werkend parlement.

In plaats van een decreet van dictator Ursula

Of nog beter: dat grondrechten de macht van overheden inperken zodat ze de burgers niet zo kunnen inperken in hun vrijheden tot informatie ervaring en communicatie.

Klinklare onzin natuurlijk. De Europese Commisie is een uitvoerend orgaan, die kunnen helemaal geen beslissingen nemen. Die kunnen voorstellen doen die dan weer goedgekeurd moeten worden door de Raad van Ministers.

Het zijn uiteindelijk de lidstaten die het beleid bepalen. De commeissie doet alleen voorstellen.
Trap toch niet elke keer in die bullshit van landelijke polictic die beweren dat "het moet van Europa". Dat is klinklare onzin, ze hebben er zelf als land mee ingestend, maar durven de verantwoordelijkheid er niet voor te nemen.

En mag ik ook eenieder verzoeken om nu eindelijk eens op te houden met die populistische flauwekul over "Het Volk "wil dit en "De wil van Het Volk" dat.

Het volk bestaat niet, het is ontzettend divers. Zet tien mensen op een rij en je hebt minstens 11 standpunten.
Wen er maar aan.
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