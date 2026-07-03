'Europese Commissie kondigt in september plan voor socialmediaverbod aan'

EU-voorzitter Von der Leyen zal in september tijdens de Staat van de Unie voorstellen aankondigen voor een EU-breed socialmediaverbod voor kinderen, zo meldt Euractiv op basis van EU-functionarissen en diplomaten. Het is nog onduidelijk welke minimale leeftijd de Europese Commissie voorstelt en hoe de leeftijdsgrens wordt gehandhaafd. De Europese Commissie maakte in april bekend dat het wil dat EU-lidstaten snel online leeftijdsverificatie gaan invoeren.

In mei pleitte Von der Leyen voor de invoering van online leeftijdsverificatie en wees daarbij ook naar de whitelabel-app die Brussel voor dit doel ontwikkelde. Verschillende Europese landen, zoals Frankrijk, Spanje, Duitsland, Denemarken en Griekenland, hebben inmiddels plannen aangekondigd voor de invoering van een socialmediaverbod en online leeftijdsverificatie, of zijn hiermee bezig.

Tegenstanders van online leeftijdsverificatie stellen dat het een backdoor voor surveillance is en waarschuwen dat het de privacy van iedereen bedreigt en tot censuur leidt. Alle gebruikers van platforms waarvoor een leeftijdsgrens geldt moeten de leeftijdsverificatie ondergaan. Daarnaast is er ook het risico dat gedeelde persoonsgegevens op straat komen te liggen.

Onlangs publiceerden honderden wetenschappers nog een open brief waarin ze waarschuwen voor de gevaren van online leeftijdsverificatie. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF liet eerder weten dat leeftijdsverificatie een privacynachtmerrie is. Andere critici stellen dat leeftijdsverificatie een voorbode is om wat mensen op internet zeggen te koppelen aan hun echte identiteit, waardoor het eenvoudiger wordt om 'lastige' mensen te identificeren, ongeacht of ze crimineel zijn of niet.