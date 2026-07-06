Consumentenbond wijst op privacyrisico's bij kiezen WhatsApp-naam

WhatsApp biedt gebruikers sinds kort de mogelijkheid om een gebruikersnaam te reserveren, maar het is belangrijk om bewust te zijn van de privacyrisico's die dit met zich kan meebrengen. Dat stelt de Consumentenbond. WhatsApp introduceert later dit jaar de mogelijkheid om in plaats van een telefoonnummer te chatten door middel van een gebruikersnaam. Voordat de feature beschikbaar komt kunnen gebruikers nu al een gewenste naam reserveren.

WhatsApp-gebruikers die ook op Facebook of Instagram actief zijn kunnen die naam als WhatsApp-naam gebruiken. Volgens de Consumentenbond is dit een slechte optie voor de privacy. "Want in de kleine lettertjes staat dat je zo moederbedrijf Meta het recht geeft meer data van jou aan elkaar te knopen. Meta voegt al jaren gegevens van Facebook, Instagram en WhatsApp samen. Nu koppelt Meta die gegevens nog meer aan elkaar. Overigens gaat het bij WhatsApp niet om de inhoud van de appjes. Maar wel om veel andere data, zoals je locatie."

"De minst schadelijke keuze is in WhatsApp zelf een gebruikersnaam kiezen", laat de Consumentenbond verder weten. De bond adviseert mensen die hun privacy belangrijk vinden om over te stappen op chatapp Signal. "De beste keuze voor je privacy is Signal gebruiken in plaats van WhatsApp. Ook hierbij kun je een gebruikersnaam kiezen om te delen met nieuwe contacten. Signal verzamelt anders dan Meta geen persoonsgegevens voor het leveren van persoonlijke advertenties."