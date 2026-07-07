Privacy First in hoger beroep in zaak rond stopzetten ANPR-cameratoezicht

Stichting Privacy First gaat in hoger beroep in de zaak rond het stopzetten van ANPR-cameratoezicht in Nederland. Volgens de stichting is de Nederlandse ANPR (Automatic Number Plate Recognition)-wetgeving in strijd met het Europees privacyrecht. Privacy First voert sinds 2021 een rechtszaak tegen de Staat om de ANPR-wetgeving onrechtmatig te laten verklaren.
Onder de ANPR-wet worden sinds 2019 de kentekens en locaties van miljoenen auto’s in Nederland voor een periode van vier weken in een centrale politiedatabase opgeslagen, onder andere voor opsporing en vervolging, ongeacht of men ergens van verdacht wordt. "Dit is totaal niet noodzakelijk, volstrekt disproportioneel en bovendien ineffectief, zo bleek de afgelopen jaren uit diverse onderzoeken. Toezicht ontbreekt en het systeem kan eenvoudig worden misbruikt. De huidige ANPR-wetgeving vormt daarmee een massale privacyschending en hoort in onze optiek niet thuis in een vrije democratische rechtsstaat", aldus Privacy First.
De ANPR-wetgeving waar de rechtszaak van Privacy First om draait ziet vooral op de verzameling en opslag van ieders “historische” ANPR-data, ook wel “no hits” genoemd. Het gaat hierbij volgens Privacy First om data van voornamelijk onschuldige burgers. De stichting voegt toe dat dit moet worden onderscheiden van de bestaande politiepraktijk waarbij kentekens van verdachte personen, de zogeheten "hits", kunnen worden gebruikt voor opsporing en vervolging van misdrijven.
Eind 2021 vond al een kort geding van Privacy First tegen de ANPR-wet plaats. In die zaak oordeelde de rechtbank Den Haag dat er geen sprake was van voldoende spoedeisend belang. Daarop besloot de stichting om de zaak voort te zetten als bodemprocedure, die werd verloren. Privacy First heeft daarna hoger beroep ingesteld bij het Hof Den Haag. Dat vindt aanstaande donderdag 9 juli plaats. Mocht het hoger beroep ook worden verloren zegt Privacy First de zaak tot aan de hoogste Europese rechters te zullen voortzetten.
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