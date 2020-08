Duizenden reclameborden in Europa voorzien van trackingtechnologie

Duizenden reclameborden van het bedrijf Clear Channel Outdoor worden volgende maand van trackingtechnologie voorzien om zo het gedrag van consumenten te volgen, zo meldt de Financial Times. De "Radar-technologie" van het bedrijf maakt gebruik van geanonimiseerde mobiele telefoongegevens om adverteerders meer inzicht te geven in waar ze hun reclameposters moeten plaatsen en of voorbijgangers die de posters zien ook hun producten aanschaffen of films gaan streamen.

"We zijn in staat om, en onthoud, dit is allemaal geanonimiseerd, je bewegingen in een winkel te volgen. We kunnen zien wat je aanschaft. En ja, we kunnen die avond naar je kijkgedrag kijken als je een advertentie voor een Netflix-serie voorbijloopt", aldus William Eccleshare, de ceo van Clear Channel. De Radar-technologie maakt gebruik van geaggregeerde mobiele locatiegegevens om te zien hoe mensen aan outdoor advertenties worden blootgesteld en de impact hiervan op het consumentengedrag, zo stelt het bedrijf in een video.

Radar, dat uit verschillende oplossingen bestaat, wordt al sinds 2016 in de Verenigde Staten toegepast. Zo maakte Clear Channel eind vorige maand nog bekend dat autodealers de technologie kunnen inzetten om de effectiviteit van hun reclamecampagnes te meten. Volgende maand zal de technologie voor het eerst bij reclameborden in Europa worden uitgerold, te beginnen met het Verenigd Koninkrijk en Spanje, gevolgd door Zweden. Volgens Clear Channel voldoet de technologie aan de Europese privacywetgeving.

Een aantal jaren geleden ontstond er nog ophef over camera's in reclameborden van het bedrijf Exterion. De camera's werden volgens het bedrijf gebruikt om voorbijgangers te meten. Na ophef schakelde Exterion de camera's uit. De Autoriteit Persoonsgegevens liet vervolgens weten dat reclamebedrijven die camera's in reclameborden gebruiken om mensen te filmen hiervoor toestemming van voorbijgangers moeten hebben.