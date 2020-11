Privacyactivist Schrems dient klacht in tegen Apple over trackingcode

Privacyactivist Max Schrems, bekend van zijn strijd tegen onder andere Facebook en het Privacyshield-verdrag, heeft nu Apple op de korrel genomen. Via de door hem opgerichte groep noyb diende Schrems bij de Duitse (pdf) en Spaanse (pdf) privacytoezichthouders een klacht in tegen Apple.

Onderwerp van de klacht is Apples IDFA (Advertising Identifier)-trackingcode. Het gaat om een willekeurig gegenereerde identifier die iOS aan het toestel van de gebruiker toekent. Adverteerders gebruiken de identifier om gebruikers gerichte advertenties te tonen. Schrems vergelijkt het met een kenteken waarmee Apple en derde partijen gebruikers over verschillende applicaties kunnen volgen en zelfs online en mobiele gedrag over meerdere apparaten aan elkaar kunnen koppelen.

De trackingcode wordt zonder medeweten of toestemming van de gebruiker gegenereerd, stelt Schrems. Vervolgens is de IDFA voor Apple en derde partijen toegankelijk om het gedrag en voorkeur van de gebruiker af te leiden en gepersonaliseerde advertenties te laten zien. Volgens Schrems valt dergelijke tracking onder de Europese "cookiewetgeving" en moeten gebruikers hierover worden geïnformeerd en ondubbelzinnige toestemming geven.

"EU-wetgeving beschermt onze toestellen tegen externe tracking. Tracking is alleen toegestaan als de gebruiker er uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. Deze eenvoudige regel staat los van de gebruikte trackingtechnologie. Terwijl Apple features aan de eigen browser toevoegde om cookies te blokkeren, plaatst het zonder toestemming een soortgelijke code in de eigen telefoons. Dit is een duidelijke overtreding van de EU-privacywetgeving", zegt Stefano Rossetti, privacyadvocaat van noyb.

Apple heeft aanpassingen aan het IDFA-systeem aangekondigd, waarbij het gebruik van de identifier voor derde partijen wordt beperkt. Gebruikers krijgen straks een dialoogvenster te zien wanneer een app de IDFA wil gebruiken. De initiële opslag van de IDFA en het gebruik ervan door Apple wordt nog steeds zonder toestemming van de gebruiker gedaan en is daarmee in strijd van EU-wetgeving, aldus noyb. Daarnaast is nog onduidelijk of en wanneer de aanpassing wordt doorgevoerd.

"We denken dat Apple nu en na deze aanpassingen de wet overtreedt. Met onze klachten willen we een eenvoudig principe handhaven: trackers zijn verboden, tenzij een gebruiker vrijelijk toestemming geeft. De IDFA moet niet worden beperkt, maar permanent worden verwijderd. Smartphones zijn voor de meeste mensen het meest intieme apparaat dat ze gebruiken en moeten standaard trackervrij zijn", aldus Rossetti. Google maakt gebruik van een soortgelijk trackingsysteem, dat op dit moment door noyb wordt bekeken.