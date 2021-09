Advocaat: testen voor toegang tot kantoor niet toegestaan onder AVG

Verschillende werkgevers willen dat werknemers zich laten testen voordat ze naar kantoor komen, maar dat is onder de AVG niet toegestaan. Dat zegt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen tegenover BNR. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat werkgevers hun personeel niet zelf mogen testen op corona.

Volgens Van Gelderen zijn werkgevers aan de ene kant verplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. "Aan de andere kant lopen ze vaak tegen privacyregels en grondrechten aan en dat is eigenlijk ook precies hier het geval." Werkgevers kunnen dan ook niet van werknemers verwachten dat ze eerst de teststraat doorgaan voordat ze naar kantoor komen.

"Je loopt tegen die grondrechten aan. De eerbiediging van het menselijk lichaam, dus je hoeft dat niet toe te laten als werknemer. En je loopt tegen de AVG aan die zegt dat je dit soort medische gegevens niet mag verwerken. Dus je mag ook niet registreren hoe dat dan zit met die testuitslagen en je kunt er eigenlijk geen beleid op maken", aldus de arbeidsrechtadvocaat.

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat organisaties aan een aantal eisen uit de AVG moeten voldoen voordat er coronasneltesten mogen worden afgenomen. De testuitslag mag niet worden vastgelegd in een bestand, de sneltest mag niet automatisch plaatsvinden en de verwerking mag geen geautomatiseerd gevolg hebben. Is één van deze punten wel van toepassing, dan geldt de AVG wel.

De verwerking van gezondheidsgegevens en genetische gegevens is meestal verboden, aangezien het hier om bijzondere persoonsgegevens gaat, tenzij er een uitzondering uit de wet geldt. Toestemming kan zo'n uitzondering zijn. Deze toestemming moet wel vrij kunnen worden gegeven. "Dat is lang niet in elke situatie zo. In een arbeidsrelatie kan dat bijvoorbeeld meestal niet. Want daar is sprake van een hiërarchische relatie tussen werkgever en werknemer", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.