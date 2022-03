Belastingdienst gaat inloggen via DigiD-app of sms-controle verplichten

Wie via DigiD bij de Belastingdienst wil inloggen zal vanaf 1 oktober dit jaar dit alleen nog door middel van de DigiD-app of sms-controle kunnen doen. Alleen een gebruikersnaam en wachtwoord is dan niet meer voldoende, zo laat de fiscus op de eigen website weten.

Sinds gisteren kunnen Nederlanders weer aangifte doen over de inkomstenbelasting van vorig jaar. De aangifte inkomstenbelasting kan online worden gedaan via Mijn Belastingdienst, een persoonlijke pagina bij de fiscus. Inloggen op deze pagina vereist het gebruik van DigiD. "Vanaf 1 oktober 2022 kunt u hier alleen nog inloggen met de DigiD app of een sms-controle", aldus een melding bij het inloggen.

Vorig jaar maakt toenmalig staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken bekend dat de overheid inloggen via DigiD met sms-controle op termijn gaat uitfaseren. Straks zal het minimaal vereiste niveau inloggen via de DigiD-app zijn of een vergelijkbare private oplossing. Een tijdstraject voor het uitfaseren van de sms-controle is niet bekendgemaakt. De DigiD-app is alleen beschikbaar in de Apple App Store en Google Play Store, wat inhoudt dat burgers over een Apple ID of Google-account moeten beschikken om van de DigiD-app gebruik te kunnen maken.