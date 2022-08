Politie adviseert "slimme deurbel" om inbraak tijdens vakantie te voorkomen

Wie op vakantie gaat doet er verstandig aan om een "slimme deurbel" te installeren, zo adviseert de politie. Ook wordt aangeraden om vakantiefoto's pas na de vakantie op social media te plaatsen. Inbrekers zouden informatie over vakanties kunnen gebruiken bij het plannen van inbraken, aldus de politie in een vandaag verschenen waarschuwing over het voorkomen van inbraken.

De politie laat weten dat het tijdens de zomervakantie een "(lichte) toename" van inbraken ziet. Om de kans op een inbraak te voorkomen adviseert de politie verschillende zaken, waaronder het installeren van een slimme deurbel. "Steeds meer mensen beschermen hun eigendommen met camera’s. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen."

Daarbij wordt ook verwezen naar Camera in Beeld, een database die informatie over particuliere beveiligingscamera's in Nederland bevat. De database geeft politie een overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken. In het geval van een misdrijf kan politie de beelden opvragen. Bij een pilot met deurbelcamera's in Almere moesten inwoners, om deel te kunnen nemen, verplicht hun camera bij Camera in Beeld aanmelden. In een jaar tijd werden twaalf keer beelden opgevraagd die de deurbelcamera's hadden gemaakt.

Social media

Vakantiegangers moeten ook opletten wat ze op social media plaatsen. "Ook inbrekers zitten op sociale media. Ze houden in de gaten of u weg bent, zodat ze op dat moment hun slag kunnen slaan. Het is beter om foto’s van u vakantiebestemming te plaatsen als de vakantie voorbij is", raadt de politie aan, die toevoegt dat een buurt-WhatsApp ook goed werkt tegen inbraken.