Privacy First: Brussel maakt einde aan medisch beroepsgeheim met EHDS

Met het voorstel voor het oprichten van een European Health Data Space (EHDS) maakt Brussel een einde aan het medisch beroepsgeheim, zo stelt stichting Privacy First. Onlangs liet demissionair minister Kuipers al weten dat door het EHDS medische data van burgers zonder toestemming toegankelijk wordt gemaakt voor derden. Het EHDS is een digitaal patiëntendossier dat in een gemeenschappelijk Europees formaat is opgesteld en in alle EU-lidstaten te gebruiken moet zijn.

"Volledige medische dossiers, met de meest gevoelige en persoonlijke informatie, kunnen straks door Brussel worden opgevraagd en worden gebruikt voor een breed scala aan doeleinden. Patiënten wordt hiermee de controle over hun medische gegevens ontnomen", aldus Privacy First. De stichting waarschuwt dat door de opzet van het EHDS zowel overheid als private partijen toegang tot medische dossiers van alle burgers in de Europese Unie krijgen.

Daarmee komt er ook een einde aan het medisch beroepsgeheim, zo stelt Privacy First. "Op dit moment garandeert het medisch beroepsgeheim de vertrouwelijkheid binnen een behandelrelatie en daarmee het vertrouwen in de zorg. De EHDS maakt daar een einde aan." Daarnaast zou het geanonimiseerd of gepseudonimiseerd verstrekken van gegevens aan derden een illusie van veiligheid creëren. "Medische gegevens zijn namelijk zo specifiek, dat de herleidbaarheid naar een patiënt eerder een garantie is dan een kans. Dat risico neemt alleen maar toe wanneer verschillende bestanden met gegevens aan elkaar worden gekoppeld."

n tegenstelling tot de situatie in Nederland, waarbij gezondheidsgegevens voornamelijk alleen met toestemming van de patiënt mogen worden verwerkt, gaat het EHDS-voorstel uit van een andere juridische grondslag, waarbij toestemming niet is vereist. "Dit komt de databeschikbaarheid ten goede", aldus Kuipers afgelopen oktober. Het gaat zowel om primair als secundair gebruik van gezondheidsgegevens.

Privacy First vreest ook dat de schaal waarop gegevens straks ontsloten worden, enorme risico’s voor de veiligheid en privacy van burgers met zich meebrengt. "De inrichting van de EHDS maakt het technisch mogelijk om op Europese schaal het gedrag van burgers te volgen en te sturen, zonder dat deze kunnen zien of en hoe dat gebeurt." Daarnaast zou het EHDS het onderscheid tussen de wetgevende en controlerende macht vertroebelen.

Afsluitend laat de privacystichting weten dat de overheid via het EHDS meer controle over de levens van burgers krijgt, terwijl diezelfde burger geen enkele invloed heeft op de enorme institutie die met het EHDS wordt opgetuigd. Mocht het EHDS er komen, dan is volgens Privacy First de enige bescherming voor patiënten het recht op de vernietiging van hun medische gegevens. Patiënten zullen dan een eigen papieren dossier met zich moeten meedragen waarop zorgpersoneel aantekeningen kan maken.