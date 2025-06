Minister: veel EU-landen voor invoering van verplichte chatcontrole

Veel EU-lidstaten willen dat chatberichten van burgers verplicht worden gecontroleerd, zo heeft demissionair minister Van Weel van Justitie en Veiligheid laten weten. De bewindsman reageerde op vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de aankomende JBZ-Raad van morgen en overmorgen. De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) bestaat uit de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de EU-lidstaten die een aantal keren per jaar vergaderen.

Eén van de vragen ging over een Europese CSAM-Verordening die volgens voorstanders kindermisbruik zou moeten tegengaan. Brussel wil een wet invoeren waardoor chatdiensten verplicht worden om alle berichten van hun gebruikers te controleren. Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen.

Het Europees Parlement zag het voorstel van de Europese Commissie voor chatcontrole niet zitten en kwam met een eigen voorstel, waar nog steeds kritiek op is, maar wat end-to-end versleutelde diensten uitzondert. Binnen de EU-lidstaten is nog altijd geen positie ingenomen. Vorige EU-voorzitters België en Hongarije kwamen met voorstellen voor de invoering van chatcontrole, maar die konden niet op een voldoende meerderheid rekenen. De huidige EU-voorzitter Polen kwam met een nieuw voorstel, waarbij chatcontrole vrijwillig is.

"Hoewel met de Poolse voorstellen is getracht beweging in het dossier te brengen, is van substantiële vooruitgang in de onderhandelingen geen sprake geweest", aldus Van Weel. "Over de positie van specifieke lidstaten kan niets worden gezegd. Wel kan gesteld worden dat een aanzienlijk aantal lidstaten zich kritisch heeft uitgelaten over het schrappen van de verplichte detectie." Volgens de minister vinden deze lidstaten dat een voorstel zonder verplichte chatcontrole onvoldoende mogelijkheden biedt voor het effectief bestrijden van kindermisbruik.

Denemarken wordt vanaf 1 juli voor een periode van zes maanden de nieuwe EU-voorzitter. "Het is nog niet duidelijk hoe het Deense voorzitterschap dit onderwerp verder zal brengen. Het is dan ook op dit moment niet bekend of onder hun leiding de onderhandelingen versneld kunnen worden afgerond", voegt Van Weel toe.

Eind vorig jaar liet het kabinet weten dat Nederland geen Europese voorstellen zal steunen die client-side scanning invoeren en verplichte detectie in de privécommunicatie van alle burgers inhouden. Dat standpunt is volgens de minister ongewijzigd. "Mocht het Nederlandse standpunt op enig moment wijzigen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in de onderhandelingen, dan zal uw Kamer daar - conform de gebruikelijke procedure - tijdig over worden geïnformeerd."