VS meldt misbruik van vier jaar oud beveiligingslek in Linux-kernel

Aanvallers maken actief misbruik van een vier jaar oude kwetsbaarheid in de Linux-kernel of hebben dit gedaan, zo waarschuwt het Amerikaanse cyberagentschap CISA. Het gaat om CVE-2022-0492, waardoor een aanvaller die al toegang tot een systeem heeft zijn rechten tot die van root kan verhogen of uit containers kan escapen. De kwetsbaarheid, alsmede beveiligingsupdates voor het probleem, werden in maart 2022 aangekondigd.

Volgens het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security maken aanvallers actief misbruik van het probleem of hebben dit eerder bij aangevallen gedaan. Details over de aanvallen zijn echter niet gegeven. Het cyberagentschap heeft Amerikaanse overheidsorganisaties opgedragen om de updates voor het beveiligingslek binnen drie dagen te installeren.