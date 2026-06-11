Minister: onterechte boetes door scanauto's verantwoordelijkheid gemeentes

Onterechte parkeerboetes veroorzaakt door het gebruik van scanauto's zijn de verantwoordelijkheid van gemeentes en niet van de rijksoverheid, zo stelt minister Heerma van Binnenlandse Zaken. Begin april stelde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat het gebruik van scanauto’s om geparkeerde auto’s te controleren jaarlijks voor vermoedelijk een half miljoen onterechte boetes zorgt. De toezichthouder merkte op dat er van alles misgaat in het proces. Ook bleek dat gemeenten, voordat ze scanauto's mogen inzetten, eerst een privacyonderzoek (DPIA) moeten uitvoeren naar de privacyrisico's en hoe die zijn te beperken. Niet elke gemeente heeft echter een dergelijk onderzoek uitgevoerd.

Berichtgeving over het onderzoek was aanleiding voor Kamerlid Schilder van Groep Markuszower om Kamervragen te stellen, waaronder of er een structureel probleem is in de manier waarop gemeenten scanauto’s en geautomatiseerde handhaving inzetten. Minister Heerma stelt daarop dat het nooit goed is als naheffingen onterecht worden opgelegd. "Dit betreft echter in de eerste plaats een vraagstuk voor het lokaal bestuur. Of er parkeerbelasting wordt geheven, hoe hoog die parkeerbelasting is en op welke wijze wordt gecontroleerd of deze wordt betaald is aan het gemeentebestuur zelf gelaten."

Schilder vroeg ook of de minister bereid is om gemeenten aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en hun manier van handhaving. "Het aanspreken van gemeenten suggereert een algemene hiërarchische verhouding die er niet is", antwoordt de bewindsman. "Binnen de kaders van de wet zijn gemeenten ten aanzien van de heffing van belastingen en de handhaving hiervan zelf verantwoordelijk en aanspreekbaar." Heerma stelt ook dat het aan gemeenten is om het foutpercentage terug te dringen.

Kamerlid Schilder wilde ook weten of de minister het ermee eens is dat er vanwege het hoge foutpercentage een verplichte menselijke controle vooraf zou moeten plaatsvinden. "Uit het onderzoek van de AP blijkt dat de gemeenten die daaraan hebben meegewerkt, nadat geautomatiseerd is geconstateerd dat een voertuig geen parkeerrecht heeft, een mens de situatie laten beoordelen. Menselijke controle geeft dan ook niet de garantie dat er geen fouten worden gemaakt", reageert Heerma.