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Kabinet wil voorstellen schrappen waarmee Brussel AVG verzwakt

vrijdag 19 juni 2026, 15:36 door Redactie, 25 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 14:58

Het kabinet wil verschillende voorstellen van de Europese Commissie om de AVG te verzwakken, schrappen. Dat schrijft staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder liet de regering al weten dat het "serieuze zorgen" heeft over de plannen van Brussel om de AVG te verzwakken. Het is echter nog de vraag of andere EU-lidstaten hetzelfde erover denken.

Vorig jaar presenteerde de Europese Commissie de Omnibus AI en Omnibus Digitaal, twee voorstellen om onder andere de AVG op verschillende onderdelen te verzwakken. Zo wil Brussel de definitie van persoonsgegevens wijzigen. Ook staat het voorstel de verwerking van bijzondere persoonsgegevens toe voor verificatiedoeleinden en voor de ontwikkeling en exploitatie van AI-modellen.

Brussel wil geen 'impact assessment' naar de gevolgen van de aanpassingen uitvoeren. Volgens de Europese Commissie zouden die, naast het verlagen van de regeldruk, niet heel groot zijn. "Die lezing deelt het kabinet niet voor de Omnibus Digitaal. Het kabinet is van mening dat er wel degelijk sprake is van significante effecten", stelt Aerdts. Ze voegt toe dat Nederland herhaaldelijk heeft gevraagd om alsnog een effectbeoordeling uit te voeren, maar dat er binnen de EU niet voldoende landen zijn die deze oproep steunen.

Volgens de staatssecretaris vindt het kabinet dat Omnibusvoorstellen regelgeving moeten verduidelijken en stroomlijnen, terwijl de doelen van de wetgeving overeind blijven. "De kabinetsinzet is daarom om voorstellen die verder gaan dan het verduidelijken, versimpelen en stroomlijnen te laten schrappen of door aanpassing, waar mogelijk en opportuun, aanvaardbaar te maken."

Aerdts voegt toe dat het kabinet wil dat een aantal voorstellen van Brussel in de Omnibus Digitaal wordt geschrapt. Het gaat dan om de gewijzigde definitie van persoonsgegevens, een speciale bepaling van een grondslag gerechtvaardigd belang voor AI, het artikel over residuele verwerking van bijzondere persoonsgegevens in AI-context en de bevoegdheid van de Europese Commissie om zelf regels op te stellen over wanneer er sprake is van persoonsgegevens.

Gerechtvaardigd belang bij AI

De Europese Commissie wil dat ‘gerechtvaardigd belang’ een grondslag is om AI-modellen te trainen. Het kabinet wil deze voorgestelde bepaling schrappen. "Nederland zet erop in deze bepaling niet te laten terugkeren als een overweging. Ook een overweging kan ten onrechte de indruk wekken dat de grondslag 'gerechtvaardigd belang' standaard aanwezig is bij AI. Een overweging mag geen afbreuk doen aan de voorwaarden voor gerechtvaardigd belang", stelt Aerdts.

Brussel wil zichzelf ook de bevoegdheid geven om door middel van uitvoeringshandelingen bindende interpretaties te geven over pseudonimisering, en daarmee indirect over het begrip persoonsgegevens, gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA's) en de meldplicht datalekken. Het kabinet zegt dat er geen noodzaak is om bevoegdheden van de nationale privacytoezichthouders over te dragen aan de Europese Commissie.

Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen en elk een eigen positie innemen. Nadat de Europese Commissie een voorstel presenteert is het aan de EU-lidstaten (Raad) om een positie in te nemen. Daarna volgen onderhandelingen met het Europees Parlement. De Raad moet over het Omnibusvoorstel nog een positie innemen.

Voor alle punten waar het kabinet kritiek op heeft is nog onduidelijk wat de andere EU-lidstaten hiervan vinden. "Het krachtenveld rond het voorstel is nog volop in beweging en over een aantal belangrijke onderdelen is nog discussie in de Raad. Daardoor kan het beoogde compromis in deze laatste fase nog op belangrijke onderdelen wijzigen", aldus Aerdts. EU-voorzitter Cyprus wil volgende week vrijdag 26 juni tijdens een Coreper-vergadering een verwacht compromis voorleggen aan de EU-lidstaten en dan een mandaat vragen voor de onderhandelingen met het Europees Parlement.

Reacties (25)
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19-06-2026, 15:43 door Anoniem
De AVG is al veel te slap en zwak - het stelt al geen ene r**t voor.
Moet het dan NOG makkelijker worden van de EUSSR???

Nexit, zo snel mogelijk. De EU is niks anders dan ellende. Keer op keer op keer.
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19-06-2026, 16:27 door Anoniem
Hoe de fck kun je stellen dat de gevolgen niet groot zijn zonder een impact assesment. Daar is het voorgemaakt!
Je gaat ook niet gokken met je risico beheer door te stellen ach zal wel meevallen.

Hoe dom kun je zijn als opdrachtgever. Waar halen ze dit soort wereldvreemde figuren vandaan.
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19-06-2026, 16:35 door Anoniem
De Europese Commissie wil dat ‘gerechtvaardigd belang’ een grondslag is om AI-modellen te trainen.
Dit is natuurlijk een vrijbrief voor alle partijen die iets met AI doen. Dan kun je gewoon alle data jatten/scrappen etc, en onder het mom van AI modellen trainen...

Hiermee is het hek van de dam.

TheYOSH
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19-06-2026, 16:56 door johanw
De EU is voor dit soort research toch volkomen oninteressant, dit gaat het hooguit minder slecht maken. Voordeel is alleen dat zodra de AI bubbel klapt de EU er minder door zal lijden.
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19-06-2026, 16:59 door Anoniem
Quote: "Het kabinet wil verschillende voorstellen van de Europese Commissie schrappen om de AVG te verzwakken."

Deze zin moet zijn: "Het kabinet wil verschillende voorstellen van de Europese Commissie om de AVG te verzwakken, schrappen."

Een totaal andere betekenis. Redactie, wees scherp!
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19-06-2026, 17:10 door Anoniem
Door Anoniem: De AVG is al veel te slap en zwak - het stelt al geen ene r**t voor.
Moet het dan NOG makkelijker worden van de EUSSR???

Nexit, zo snel mogelijk. De EU is niks anders dan ellende. Keer op keer op keer.

In plaats van veel geschreeuw en geen wol, zou je wat argumenten/voorbeelden kunnen geven.
Ik weet één ding heel zeker, namelijk dat de AVG een gigantische impact heeft gehad op de privacy van Europeanen.

Voor meer info zou je eens kunnen luisteren naar de Tweakers.net podcast van 18 juni j.l: https://tweakers.net/geek/249232/thuisservers-laptopprijzen-en-avg-jubilea-tweakers-podcast-431.html

Verder is het interessant om te kijken naar wat de Brexit nu uiteindelijk heeft opgeleverd: https://decorrespondent.nl/15079/de-harde-realiteit-na-vier-jaar-brexit-alle-beloftes-naar-de-gallemiezen/3ffabc6d-2cea-0dfc-251b-f8360a5be503

Je bazuint hier regelmatig je "EUSSR" anti-propaganda, maar ik heb je nog nooit iets nuttigs horen zeggen.
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19-06-2026, 17:34 door Anoniem
De AVG biedt mogelijkheden, maar de instantie verantwoordelijk voor handhaving heet helaas AP ("Alles Prima").
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19-06-2026, 18:38 door Anoniem
Die kliek van Ursula begint verdacht veel fascistische trekjes tevertonen. Tijd voor een grote schoonmaak in Brussel imho.
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19-06-2026, 20:03 door Anoniem
Zeg aan het begin van het artikel even waar "AVG" voor staat. Ik gok dat het over gegevensbescheming gaat, maar de eerste wenk in die richting staat pas halverwege de tweede alinea. Niet heel netjes.
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19-06-2026, 20:09 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: De AVG is al veel te slap en zwak - het stelt al geen ene r**t voor.
Moet het dan NOG makkelijker worden van de EUSSR???

Nexit, zo snel mogelijk. De EU is niks anders dan ellende. Keer op keer op keer.
In plaats van veel geschreeuw en geen wol, zou je wat argumenten/voorbeelden kunnen geven.
Komt ie:
-er wordt nauwelijks getoetst op het noodzakelijkheidsbeginsel, noch op proportionaliteit van gegevensverzameling;
-zowat elke vorm van gegevensverzameling kan onder "gerechtvaardigd belang" gelegitimeerd worden, zelfs voor ordinaire marketingsdoeleinden (lees: verkoop);
-er worden zelden boetes opgelegd, bijtende al helemaal niet, tenzij politiek gemotiveerd (Yandex); er wordt meestal volstaan met fluweelzachte waarschuwingen en vriendelijke verzoeken om het (verzamel)leven te beteren;
-er wordt een zeer omstreden, gekunsteld en m.i. niet te verdedigen begrip van biometrische gegevens gehanteerd en voor het verzamelen daarvan bovendien wagenwijd de deur open gezet waardoor function creep gegarandeerd is.

Er zijn nog veel meer argumenten/ voorbeelden op te graven wanneer je daar echt werk van maakt; dit zijn de direct in het oog springende uithollingen van een wet, die haar naam "gegevensbescherming" recht doet - op een andere planeet waarschijnlijk..
Ik weet één ding heel zeker, namelijk dat de AVG een gigantische impact heeft gehad op de privacy van Europeanen.(..)
Hoezo?

(nieuwe anoniem)
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19-06-2026, 22:13 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: De AVG is al veel te slap en zwak - het stelt al geen ene r**t voor.
Moet het dan NOG makkelijker worden van de EUSSR???

Nexit, zo snel mogelijk. De EU is niks anders dan ellende. Keer op keer op keer.
In plaats van veel geschreeuw en geen wol, zou je wat argumenten/voorbeelden kunnen geven.
Komt ie:
-er wordt nauwelijks getoetst op het noodzakelijkheidsbeginsel, noch op proportionaliteit van gegevensverzameling;
-zowat elke vorm van gegevensverzameling kan onder "gerechtvaardigd belang" gelegitimeerd worden, zelfs voor ordinaire marketingsdoeleinden (lees: verkoop);
-er worden zelden boetes opgelegd, bijtende al helemaal niet, tenzij politiek gemotiveerd (Yandex); er wordt meestal volstaan met fluweelzachte waarschuwingen en vriendelijke verzoeken om het (verzamel)leven te beteren;
-er wordt een zeer omstreden, gekunsteld en m.i. niet te verdedigen begrip van biometrische gegevens gehanteerd en voor het verzamelen daarvan bovendien wagenwijd de deur open gezet waardoor function creep gegarandeerd is.

Er zijn nog veel meer argumenten/ voorbeelden op te graven wanneer je daar echt werk van maakt; dit zijn de direct in het oog springende uithollingen van een wet, die haar naam "gegevensbescherming" recht doet - op een andere planeet waarschijnlijk..
Ik weet één ding heel zeker, namelijk dat de AVG een gigantische impact heeft gehad op de privacy van Europeanen.(..)
Hoezo?

(nieuwe anoniem)

Goede punten en vragen. Bij de inwerkingtreding van de AVG in 2018 werd gezegd dat de AVG inhoudelijk min of meer dezelfde beperkingen stelde aan de verwerking van persoonsgegevens als de daaraan voorafgaande Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens), maar dat de AVG vooral een betere en effectievere handhaving mogelijk maakte. Welnu, we hebben gezien dat die handhaving na de inwerkingtreding van de AVG niet wezenlijk beter of effectiever werd. Het bleef om te huilen, en sterker nog, sommige begrippen en bepalingen die er onder de Wbp ook al waren geweest (denk bijvoorbeeld aan: "gerechtvaardigd belang") werden in de toepassing ervan na 2018 nog verder opgerekt, zodat er nog minder grenzen werden gesteld aan de Europabrede tsunami van gegevensroof.

Dus een terechte vraag: hoezo heeft de AVG een gigantische impact gehad op de privacy van Europeanen?

Wat betreft de plannen van de EU, lees bijvoorbeeld dit stuk van 16 april 2026 op de site van Noyb: https://noyb.eu/en/digital-omnibus-reality-check-835-access-requests-not-properly-answered
Intro (Engelse versie omdat de automatische Nederlandse vertaling niet goed is):

The most commonly exercised right under the GDPR is the right of access to one’s personal data that is being processed by companies. After all, it’s often the prerequisite to know if there is inaccurate or unlawful personal data that needs to be corrected or deleted. However, a new analysis of noyb cases shows: Only 16.5% of all access requests noyb has sent to companies in the past 8 years received a satisfactory reply, while 53.7% of replies were incomplete – and almost 30% were not answered at all. In other words: while companies are lobbying Brussels to limit people’s right of access because of an alleged “abuse”, the real problem is non-compliance by these exact companies.

M.J.
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19-06-2026, 22:22 door Anoniem
Effe een voorbeeld van hoe het fout gaat.

Kaarten voor HIBF26 worden als Mobiele Tickets verkocht. Deze tickets zijn direct gekoppeld aan je Ticketmaster-account en worden alleen vanuit je account op je telefoon (via de Ticketmaster app of mobiele website) gescand. Lees meer over mobiele tickets op

Da Fuk dude, ik kwam alleen om een bandje te zien, niet om mijn totale levensgeschiedenis te overhandigen.
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20-06-2026, 06:52 door Anoniem
Door Anoniem: Effe een voorbeeld van hoe het fout gaat.

Kaarten voor HIBF26 worden als Mobiele Tickets verkocht. Deze tickets zijn direct gekoppeld aan je Ticketmaster-account en worden alleen vanuit je account op je telefoon (via de Ticketmaster app of mobiele website) gescand. Lees meer over mobiele tickets op

Da Fuk dude, ik kwam alleen om een bandje te zien, niet om mijn totale levensgeschiedenis te overhandigen.
Je hebt meer kans op verbetering als je je band aanschrijft dan TicketMaster.
Muzikanten hebben gek genoeg een luisterend oor.
En van grote bands snap ik enige terughoudendheid, dat zijn organisaties met zo'n honderd man overhead, die kunnen minder geneigd zijn om te verbeteren.
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20-06-2026, 09:02 door Anoniem
waarom moeten ai modellen wel een vrijbrief voor inbreuk hebben?
Het is al een inbreuk op copright. in een aantal gevallen staan teksten verbatim in de modellen, daar lopen nu een paar recjtzaken over.
ogelijk is het AI model bouwen fout gedaan.

Het geet in iedergeval aan de AI veel A is zonder I, want anders was toegang tot een dergelijk corpus niet nodig.
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20-06-2026, 09:09 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: De AVG is al veel te slap en zwak - het stelt al geen ene r**t voor.
Moet het dan NOG makkelijker worden van de EUSSR???

Nexit, zo snel mogelijk. De EU is niks anders dan ellende. Keer op keer op keer.
In plaats van veel geschreeuw en geen wol, zou je wat argumenten/voorbeelden kunnen geven.
Komt ie:
-er wordt nauwelijks getoetst op het noodzakelijkheidsbeginsel, noch op proportionaliteit van gegevensverzameling;
-zowat elke vorm van gegevensverzameling kan onder "gerechtvaardigd belang" gelegitimeerd worden, zelfs voor ordinaire marketingsdoeleinden (lees: verkoop);
-er worden zelden boetes opgelegd, bijtende al helemaal niet, tenzij politiek gemotiveerd (Yandex); er wordt meestal volstaan met fluweelzachte waarschuwingen en vriendelijke verzoeken om het (verzamel)leven te beteren;
-er wordt een zeer omstreden, gekunsteld en m.i. niet te verdedigen begrip van biometrische gegevens gehanteerd en voor het verzamelen daarvan bovendien wagenwijd de deur open gezet waardoor function creep gegarandeerd is.

Er zijn nog veel meer argumenten/ voorbeelden op te graven wanneer je daar echt werk van maakt; dit zijn de direct in het oog springende uithollingen van een wet, die haar naam "gegevensbescherming" recht doet - op een andere planeet waarschijnlijk..
Ik weet één ding heel zeker, namelijk dat de AVG een gigantische impact heeft gehad op de privacy van Europeanen.(..)
Hoezo?

(nieuwe anoniem)

Goede punten en vragen. Bij de inwerkingtreding van de AVG in 2018 werd gezegd dat de AVG inhoudelijk min of meer dezelfde beperkingen stelde aan de verwerking van persoonsgegevens als de daaraan voorafgaande Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens), maar dat de AVG vooral een betere en effectievere handhaving mogelijk maakte. Welnu, we hebben gezien dat die handhaving na de inwerkingtreding van de AVG niet wezenlijk beter of effectiever werd. Het bleef om te huilen, en sterker nog, sommige begrippen en bepalingen die er onder de Wbp ook al waren geweest (denk bijvoorbeeld aan: "gerechtvaardigd belang") werden in de toepassing ervan na 2018 nog verder opgerekt, zodat er nog minder grenzen werden gesteld aan de Europabrede tsunami van gegevensroof.

Dus een terechte vraag: hoezo heeft de AVG een gigantische impact gehad op de privacy van Europeanen?

Wat betreft de plannen van de EU, lees bijvoorbeeld dit stuk van 16 april 2026 op de site van Noyb: https://noyb.eu/en/digital-omnibus-reality-check-835-access-requests-not-properly-answered
Intro (Engelse versie omdat de automatische Nederlandse vertaling niet goed is):

The most commonly exercised right under the GDPR is the right of access to one’s personal data that is being processed by companies. After all, it’s often the prerequisite to know if there is inaccurate or unlawful personal data that needs to be corrected or deleted. However, a new analysis of noyb cases shows: Only 16.5% of all access requests noyb has sent to companies in the past 8 years received a satisfactory reply, while 53.7% of replies were incomplete – and almost 30% were not answered at all. In other words: while companies are lobbying Brussels to limit people’s right of access because of an alleged “abuse”, the real problem is non-compliance by these exact companies.

M.J.

De AP is een vijgenblad.
De AP dient om te maskeren dat privacy wordt afgeschaft. Ze mogen wat roepen van de zijlijn maar vooral niet echt ingrijpen. Wie daar werkt moet zich schamen want je verdient je geld dan met bedrog.
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20-06-2026, 10:33 door spatieman
natuurlijk willen ze dat, immers, Jetten ligt ja al in bed de CCP
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20-06-2026, 10:43 door Anoniem
Die afzwakking geeft AI nog veel meer mogelijkheden. Helaas is de AI Act Omnibus al wel aangenomen. We zijn nog steeds niet wakker.
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20-06-2026, 12:42 door Anoniem
Ik ben er niet zelf bij geweest maar de EU wil enerzijds allemaal alternatieven bevorderen voor Amerikaanse en naar ik aanneem ook Chinese diensten zoals twitter, alibabba, Facebook en dergelijke en anderzijds wil ze de GDPR herdefiniëren. Lijkt me een gevolg van lobby of EC figuren die het in de bol hebben gekregen waar we weinig wijzer van worden en misschien wel slechter. Want hoezo gaan de gegevens van die alternatieven opgeplust worden met die van het digitale paspoort???
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20-06-2026, 14:40 door Anoniem
Het digitale ID is nodig zodat ze alle gegevens die ze van ons hebben kunnen koppelen, en niet alleen in ons voordeel.
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20-06-2026, 17:56 door Anoniem
Door Anoniem: Het digitale ID is nodig zodat ze alle gegevens die ze van ons hebben kunnen koppelen, en niet alleen in ons voordeel.

Ga er maar vanuit dat het sowieso in ons nadeel zal zijn, zoals de gehele EU in feite niets in ons voordeel heeft bewerkstelligt bahalve hele slechte stofzuigers en een shitload van ONS geld dat in de zakken van de EU politici is verdwenen.
Nederland is in feite het machtigste land van de EU in feite. Als we de haven van Rotterdam, en in mindere mate die van Amsterdam plat leggen en alle doorvoer naar de omringende landen stoppen moet je eens zien hoe hard de EU ineens naar ons gaat luisteren. Maar dit volk heeft voor een stel corrupte lafbekken gekozen die liever onze belastingcenten in de diepe zakken van de EU laten verdwijnen dan eens voor Nederland op te komen en een harde grens trekken wat wij nog willen toestaan en niet. De EU gaat richting China in de overtreffende trap alleen het volk wil dat nog steeds niet zien en leven in de illusie dat de EU en de NL politiek er voor hun is. Helaas zullen ze er snel achter gaan komen dat het omgekeerde het geval is maar dan is het te laat om te klagen. Nederland is een testland voor allerlei zooi die de EU voor de rest van de landen wil uitrollen. De reden is dat Nederlanders makke en volgzame schapen zijn die overal in meegaan, ook al worden ze keihard genaaid. Ze zullen eerder om meer vragen dan om minder.
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20-06-2026, 18:44 door Anoniem
Wanneer schrapt het kabinet Brussel eens?
Dat zou een enorme berg problemen oplossen...
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Gisteren, 11:40 door Anoniem
De avg moet juist sterker worden,de burgers bepalen wat er met hun gegevens gebeurt ze moeten meer macht krijgen en zelff bepalen wat ze delen en niet willen delen. Brussel moet niet voor de burger gaan bepalen de privacy in te willen dammen op een aantal punten van het verwerken van persoonsgegevens.
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Vandaag, 08:37 door DanteVortex
"Brussel wil geen 'impact assessment' naar de gevolgen van de aanpassingen uitvoeren"

Dat komt omdat ze die al gedaan hebben, en het resultaat beviel ze niet.
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Vandaag, 10:06 door Anoniem
Door spatieman: natuurlijk willen ze dat, immers, Jetten ligt ja al in bed de CCP

Wat is dit nu weer voor opmerking? Als je er neutraal naar kijkt (en ik geeft toe: dat is lastig, ik ben zelf ook geen fan) dan hebben we een kabinet dat dus juist niet van plan is om toe te geven aan deze foute houding vanuit de EU. @Spatieman, dat willen we toch allebei?
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Vandaag, 14:51 door Anoniem
Door Anoniem:
Door spatieman: natuurlijk willen ze dat, immers, Jetten ligt ja al in bed de CCP

Wat is dit nu weer voor opmerking? Als je er neutraal naar kijkt (en ik geeft toe: dat is lastig, ik ben zelf ook geen fan) dan hebben we een kabinet dat dus juist niet van plan is om toe te geven aan deze foute houding vanuit de EU. @Spatieman, dat willen we toch allebei?
Ik denk dat het komt door de vreemde titel van het bericht.
"Kabinet wil voorstellen Brussel schrappen om AVG te verzwakken"
Dat doet het lijken alsof het kabinet dus de AVG wil verzwakken.

Inplaats daarvan had de titel beter kunnen zijn:
Kabinet wil voorstellen Brussel om AVG te verzwakken, schrappen.

Dus tja als je enkel op de titel af gaat snap ik dat men het verkeerd leest niet dat het slim is natuurlijk om je mening te baseren op de titel of de wijze dat je het bericht verder leest.
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