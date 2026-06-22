Microsoft kondigt komst van Windows 11 versie 26H2 aan

Microsoft heeft de komst van Windows 11 versie 26H2 aangekondigd, de jaarlijks geplande feature upgrade van het besturingssysteem. Gebruikers zullen naar deze versie moeten overstappen om in de toekomst beveiligingsupdates te blijven ontvangen. Net als met vorige jaarlijkse feature upgrades reset Windows 11 versie 26H2 de 'support lifecycle' van het systeem. Een upgrade naar de nieuwe versie zorgt ervoor dat Windows 11 Home en Pro twee jaar lang support ontvangen. In het geval van Windows 11 Enterprise, Education en IoT Enterprise is dit drie jaar.

De upgrade naar Windows 11 versie 26H2 vindt plaats door middel van een enablement package (eKB), wat inhoudt dat de volledige installatie één herstart vereist. Windows 11 versie 26H2 is nu al beschikbaar via het Windows Insider Programma en Microsoft roept organisaties op om te testen of applicaties, policies en infrastructuur met de nieuwe versie compatibel zijn. De nieuwe Windows-versie zal naast Windows Update ook beschikbaar komen via Windows Autopatch, Microsoft Intune en Windows Server Update Services (WSUS). Details over de exacte inhoud zijn nog niet bekendgemaakt. Ook een releasedatum is nog niet gemeld, maar Microsoft spreek in de aankondiging over 'binnenkort'.