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Thunderbird lanceert volgende maand testversie webmail Thundermail

woensdag 24 juni 2026, 09:58 door Redactie, 0 reacties

Thunderbird lanceert volgende maand een vroege testversie van de webmail die onderdeel uitmaakt van e-maildienst Thundermail. Daarnaast wordt er gewerkt aan multifactorauthenticatie (MFA). Tevens is besloten om de naam van het abonnement waar de maildienst onderdeel van uitmaakt, die eerder nog bekendstond als Thunderbird Pro, te veranderen naar Thundermail. Naast de functionaliteit voor het versturen en ontvangen van mail bevat het ook Send, een dienst voor het uitwisselen van grote e-mailbijlagen, en een agenda genaamd Appointment.

Thunderbird zegt dat Thundermail nooit gegevens van gebruikers zal verkopen, geen advertenties toont of de onafhankelijkheid in gevaar brengt. Daarnaast moet het gebruikers controle en vrijheid over hun e-mail geven, zonder afhankelijk te zijn van third-party mailproviders, zo laten de ontwikkelaars verder weten. De dienst is nog niet gelanceerd, maar er is inmiddels wel een betatest gaande. Veel van deze testgebruikers lieten weten dat ze graag webmail, MFA en support voor eigen domeinnamen willen.

De ontwikkelaars hebben besloten om webmail bovenaan de lijst te zetten en testers kunnen volgende maand een vroege testversie uitproberen. Ook zal het onboardingproces worden verbeterd. De e-maildienst kost 9 dollar per maand. Als er voldoende betalende gebruikers van Thundermail zijn hebben de ontwikkelaars ook een gratis, beperktere versie aangekondigd.

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