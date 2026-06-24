Tweede Kamer in debat over bescherming persoonsgegevens en datalekken

De commissie voor Digitale Zaken van Tweede Kamer debatteert morgen met staatssecretarissen van Bruggen van Justitie en Veiligheid en Van der Burg van Binnenlandse Zaken over de bescherming van persoonsgegevens en grote datalekken. Aanleiding zijn onder andere datalekken bij verschillende instanties en organisaties, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Raad voor de rechtspraak en de gemeente Epe.

Deze datalekken werden onder andere veroorzaakt door een misbruikte kwetsbaarheid in Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM), die ook aan bod komt. Tevens zal een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) over gegevensbescherming van openbare registers worden besproken. "Door toenemende toegankelijkheid van informatie is er spanning ontstaan tussen de openbaarheid van de registers en het recht op gegevensbescherming. Beheerders van de registers en de Autoriteit Persoonsgegevens maken zich zorgen over het risico van misbruik van persoonlijke gegevens voor bijvoorbeeld identiteitsfraude en het intimideren van personen", zo laat de website van de Tweede Kamer in de aankondiging van het debat weten.

Tevens staat het functioneren van de Autoriteit Persoonsgegevens op de agenda. Eerder stelde voormalig staatssecretaris Struycken van Justitie en Veiligheid dat een evaluatierapport naar de toezichthouder geen inzicht gaf in het doelmatig en doeltreffend functioneren van de AP. "Het rapport heeft onvoldoende inzicht gegeven in efficiëntieverbetering, effectief gebruik van middelen en risicobeheersing, terwijl dit inzicht van belang is om de toezichtstaak van de AP optimaal te kunnen vervullen", stelde Struycken. Hij voegde toe dat er vanwege het ontbreken van een meetinstrument en 'outcomeindicatoren' er in de betreffende periode niet goed gemeten kon worden. Het commissiedebat is morgen vanaf 10.00 tot 14.00 uur live mee te kijken en kan later ook worden teruggekeken.