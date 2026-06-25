Staatssecretaris: DigiD bij voorkeur op soevereine overheidscloud

Het heeft de voorkeur van het kabinet dat DigiD op de langere termijn gebruikmaakt van een soevereine overheidscloud, zo stelt staatssecretaris Van der Burg van Binnenlandse Zaken. De bewindsman reageerde op Kamervragen van JA21 over digitale soevereiniteit, vitale digitale overheidsinfrastructuur en de afhankelijkheden rond DigiD, Solvinity en Kyndryl.

JA21-Kamerlid Van den Berg wilde onder andere weten wat het doel van het kabinet is met betrekking tot de toekomstige inrichting van DigiD. "Is het streven gericht op andere technologie, een andere leverancier, Europese of Nederlandse zeggenschap, publiek beheer of een combinatie daarvan?", vroeg het Kamerlid. "De voorkeur is om op langere termijn gebruik te maken van de soevereine overheidscloud voor de levering van het platform, infrastructuur en datacenters", reageert de staatssecretaris.

Van der Berg wilde ook weten welke rol digitale soevereiniteit speelt bij de toekomstige inrichting van DigiD en welke concrete risico’s hiermee verminderd zouden moeten worden. De staatssecretaris merkt op dat toekomstige aanbestedingen plaatsvinden op basis van de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid (ADV), die meer mogelijkheden biedt dan een reguliere Europese Aanbesteding om risico’s voor de nationale veiligheid te beperken. "Op dit moment treft Logius de voorbereidingen voor het uitvoeren van de aanbesteding", aldus Van der Burg. Logius is de ontwikkelaar van DigiD.

"Deelt u de opvatting dat DigiD vanwege zijn unieke en kritieke rol moeilijk één-op-één vergelijkbaar is met generieke cloud-, hosting- of authenticatiediensten?", was een andere vraag van het JA21-Kamerlid. De staatssecretaris merkt op dat de technische inrichting van DigiD maatwerk betreft en kennis van en ervaring met het platform noodzakelijk is om de Logius-voorzieningen zoals DigiD goed te laten draaien. Er wordt dan ook bij de keuze voor een nieuwe beheerpartij rekening gehouden met een overdrachtsperiode van zes tot twaalf maanden.