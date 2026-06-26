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Nederlandse hotels doelwit van malware-aanvallen, meldt Microsoft

vrijdag 26 juni 2026, 11:05 door Redactie, 1 reacties

Hotels in Europa, waaronder ook in Nederland, zijn het doelwit van malware-aanvallen geworden, waarbij medewerkers worden verleid tot het downloaden van malafide zip-bestanden. Dat meldt Microsoft. De aanval begint met een phishingmail gericht aan het hotel, waarbij het om een zogenaamde klacht van een gast gaat, er melding wordt gemaakt van bedwantsen of er wordt gevraagd naar de beschikbaarheid van hotelkamers. De phishingmail bevat een link naar een zip-bestand.

Het zip-bestand bevat een malafide snelkoppeling die zich als afbeelding voordoet. Zo beginnen de bestanden met de naam IMG of PHOTO, gevolgd door een getal en de .lnk-extensie. Windows laat bestandsextensies standaard niet zien, waardoor mensen kunnen denken dat het om een afbeelding gaat, terwijl het in werkelijkheid een snelkoppeling is. Wanneer hotelpersoneel het lnk-bestand opent wordt er malware gedownload en uitgevoerd waarmee aanvallers controle over het betreffende systeem krijgen.

Microsoft geeft geen verdere details over het doel van de aanvallers, wat die verder met het besmette systeem doen of welke hotels het doelwit waren. Begin deze maand werd bekend dat de Nederlandse hotelsector te maken had gekregen met een groot datalek, waarbij zeker honderd hotels waren getroffen en persoonlijke gegevens van duizenden gasten waren buitgemaakt. De gegevens werden vervolgens voor phishingaanvallen op hotelgasten gebruikt.

Reacties (1)
Reageer met quote
Vandaag, 11:26 door Anoniem
Ik ben al heel lang niet in een hotel geweest, maar moeten die niet een kopie maken van je paspoort en deze sturen naar de overheid? Dan is het waarschijnlijke doel identiteitsfraude met deze gegevens van mensen die overnachten in het hotel.

Criminelen verdienen geld terwijl u rustig slaapt!
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