SyRI-coalitie: datakoppelwet blauwdruk voor meer toeslagenaffaires

Het is en blijft een interessant fenomeen. In theorie zou koppeling geen problemen moeten opleveren. In de praktijk moet het systeem dat niet voor valse alarmen die mensen massaal a la toeslagenaffaire in de kou zet nog worden uitgevonden. De vooroordelen sluipen er keer op keer op keer weer in.



En dan moet er op een gegeven moment een keuze gemaakt worden. Ofwel we accepteren meer toeslagenaffaires in de hoop op het voorkomen van fraude in de volle wetenschap dat de kans dat er meer toeslagenaffaires de 100% benadert en je maar moet afwachten of een en ander het beoogde effect heeft (want de voorstanders willen alleen een bedoeling openbaren). Of op een gegeven moment zeg je: Blijkbaar zijn we als samenleving niet volwassen genoeg om dit soort systemen op te tuigen. We zijn als middel erger dan de kwaal. We stoppen met grootschalige uitrol tot we kunnen bewijzen dat we het wel goed kunnen.



Een groot euvel dat ik met SyRi heb is dat er algorithmes achter lijken te zitten waarvan de mens niet kan uitleggen hoe die tot een resultaat kunnen komen. Als je het niet begrijpt, heb je geen controle.



Soms is de klassieker WarGames uit 1983 een van die prachtige films over de verhouding tussen mens en (super) computer. Een prachtig moment over de discussie met misschien wel het ultieme Computer Says No scenario, eindigend in: "You are listening to a machine. Do the world a favor and don't act like one."



https://www.youtube.com/watch?v=jWQ1ITS94cA